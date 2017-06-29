@Russia_calls специально для «Кашина»

В среду мы приоткрыли личность ведущего популярного канала в «Telegram» Незыгарь. Но не назвали его имя. Откроем тайну — мы не знали точного имени Незыгаря. Точнее, у нас было несколько вариантов. Теперь вариант остался один.

Вчерашний пост был не совсем точным в деталях. Дело в том, что мы подозревали в ведении канала «Незыгарь» не одного человека. От реакции подозреваемых зависело, кого из них можно окончательно назвать автором Незыгаря, а кого нет. Сам Незыгарь в Телеграме не очень вежливо отозвался о материале, Кашине и Кононенко, что, конечно, спровоцировал новую публикацию.

В итоге определился главный и единственный Незыгарь.

Напомним предысторию. Публицист Максим Кононенко заметил, что в начале апреля канал «Незыгарь» начал публиковать посты по странному графику — по времени, когда жители Москвы спят или только проснулись. Ранее публикации происходили в удобное для европейской части России время.

Посты же Незыгаря начала апреля было удобно писать и публиковать в часовом поясе, например, такой страны, как Доминикана, которая расположена на острове Гаити. Это на семь часов позже московского времени. По совпадению в Доминикане с конца марта по начало апреля находился предполагаемый Незыгарь — человек, чей Инстаграм раньше носил название, схожее с URL канала «Незыгарь» («russica»). Совпадение было не единственным. После того, как Олег Кашин узнал о Доминикане, он вылил информацию об этом в паблик. Предполагаемый Незыгарь доступ к своему Инстаграму тут же закрыл.

Сегодня мы можем назвать человека, который является Незыгарем, исправив некоторые ошибки, допущенные в прошлой публикации.

Незыгарь действительно работает в группе компаний «Ренова». Доказательств этому много. Начнём с того, что в упомянутом Инстаграме есть фотографии с мероприятий, которые спонсировала «Ренова».

В этом году он ездил на Чемпионат мира по хоккею с мячом среди юниоров в Сыктывкаре.

Ходил на матч ватерпольного клуба «Динамо» (Москва) – спустя два дня на сайте клуба появилась информация о спонсорстве группой «Ренова».

Как минимум трижды ранее посещал пасхальный фестиваль в Москве.

Ходил на матчи футбольного клуба «Урал».

И праздновал вмести с ними завоевание кубка ФНЛ.

На последнем фото слева направо стоят Незыгарь, Максим Гольдман и футболист Спартак Гогниев. Гольдман является директор по стратегическим проектам «Ренова», отвечает за «Русал». А ещё он входит в совет директоров футбольного клуба «Урал». Сейчас от «Ренова» туда также входит директор по стратегическим коммуникациям Андрей Шторх. Вчера, кстати, Шторх очень гневно непублично отреагировал на абзац нашего текста, что «юные аналитики» могут связать его с Незыгарем.

В октябре прошлого года произошло событие, о котором Шторх может и правда не догадываться — он сменил в совете директоров ФК «Урал»… Незыгаря. Здесь пора, наконец, назвать настоящее или мирское имя популярного политблогера. Тем более человек он, как вы видите, публичный.

Дмитрий Коваленко — так на самом деле зовут Незыгаря.

Здесь перед описанием его биографии стоит отвлечься на техническую часть, доказывающую, что директор департамента стратегического планирования и управления проектами «Ренова» Коваленко владеет тем самым аккаунтом в Инстаграме. Иначе вы можете не поверить (и правильно сделаете).

Под некоторыми фото из Инстаграма, который сейчас называется «Instadegw» есть комментарии. В них автора Инстаграма называют Дмитрием. Да и сам он так себя называет.

Во френдах одного из комментаторов в Facebook есть некий «Dmitry Degawd» — имя очень похожее на ник. Сейчас приходится говорить «был», потому что аккаунт уже удалён. Но скрин остался.

Нетрудно найти связанные с «degawd» страницы в интернете. Одна из них благодаря кэшу Гугла сохранилась в связке с удалённым ЖЖ d-markos.livejournal.com. Бывало, что в журнале ссылались на Незыгаря.





Этот ЖЖ указан в описании блогера проекта «Сноб» Дмитрия Коваленко.

Дальше мы проверяем, нет ли человека с таким именем в «Ренова», и круг замыкается — такой человек есть и он отвечал в компании за проекты с ФК «Урал» и так далее.

Кстати, на платформе Blogspot есть блог с одинаковым с ником адресом. Цитата оттуда из последнего поста за февраль 2016-го: «Новый наезд на Домодедово — теперь уже с арестом Каменщика — наблюдатели увязывают с резким усилением группы Патрушева-Бортникова-Иванова. Проигравшей стороной тут выступает Евгений Школов и союзная группа влияния Мурова-Золотова». (скрин)

Узнаёте стиль? Это Незыгарь, когда он ещё не был известен как Незыгарь.

Содержание блога подтверждает догадки, что канал в Телеграм для Коваленко изначально был как хобби. Он отлично реализовался как автор, пусть и анонимный. Ему нравится писать тексты. Ему особо нравится писать о РПЦ. Его ник «degawd» означает «de Gawd», что переводится как «божественный»: «Дмитрий Божественный» или «Дмитрий от Бога».

В блоге много публикаций на тему истории и русских городов. История — это основное творческое увлечение Коваленко. Он читает исторические книги и постоянно путешествует по старым русским городам. Фотографии церквей, монастырей и усадеб — основная тема Инстаграма Коваленко. Отсюда и «russica». Он любит искусство — отсюда и полотно Марка Ротко на аватарке.

Когда мы писали, что имя Коваленко вам ничего не скажет, то это была скорее правда, чем ложь. Для широкой аудитории Коваленко действительно неизвестный менеджер. Сложно сразу же найти его фотографию в интернете. Но сеть помнит многое, в том числе, биографию, которую, похоже, написал сам Коваленко.

В этом месте стоит извиниться перед изданием «Знак.ком», которое со ссылкой на вчерашний материал написало, что Незыгарь с Урала. К сожалению, Незыгарь был уральцем только по работе. Мы не знали об его месте рождения и доверились, в первую очередь, тому, что человек даже во время отдыха носил форму ФК «Урал».

Коваленко родился в Мончегорске (Мурманская область) 46 лет назад, хотя внешне выглядит лет на 15 моложе. Особенно молодо выглядят зубы — сразу и не скажешь, что ему почти 50, а не почти 30 лет. Окончил СПбГУ. Защищал диплом под названием «История политической элиты России». Можно сказать, что сейчас работает по специальности — ведёт дневник о жизни современной элиты. Вдобавок имеет образование юриста.

Из любопытных мест работы до прихода в «Ренова» — «Норильский никель» и консультант губернатора Мурманской области в секторе политических проектов (в 2004-2005 годах). Консультантом он был в послевыборный период. Тогда губернатор Юрий Евдокимов уже избрался на новый срок.

Не доверять этой информации нет оснований. Связь Незыгаря с Коваленко теперь слишком очевидна. Мы же продолжаем считать канал неплохим проектом, который скорее ведётся увлечённым человеком, по образованию элитологом, а не по работе.

При участии Russia_calls, Олег Кашин, Максим Кононенко, Александр Успенский.

(а также не подозревавших Андрея Шторха и Дмитрия Коваленко)

Первая часть материал здесь