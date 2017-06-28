@Russia_calls специально для «Кашина»

Красный квадрат кисти Марка Ротко. Возможно, вы никогда не слышали об этом художнике. Но это не проблема. Вы видели этот квадрат на аватарке одного популярного канала в Телеграме. Сегодня мы раскрываем личность человека, ведущего канал «Незыгарь».

Если подвести итог существования мессенджера Telegram к моменту, когда его могут заблокировать в России, то название самого известного политического канала назвать несложно. Незыгарь начал вести свой блог в феврале 2016 года и к июля 2017-го набрал больше 47 тысяч подписчиков в не очень многочисленном сервисе Telegram.

Ведут ли его профессиональные медийщики? Или любители? Версий было множество. Большинство основано на домыслах и слухах, а не на фактах. Делали предположения все, кому не лень: от телеканала ВГТРК до непопулярных телеграмм-каналов в стиле «на зарплате». На самом деле истина оказалась где-то посередине.

Именно из-за того, что Незыгарь изначально не планировал быть главным анонимом страны, его и нашли. Когда люди хотят сделать профессиональный анонимный проект, они выбирают название и адреса так, чтобы их нельзя было идентифицировать с авторами. С Незыгарем так не произошло. Один из его аккаунтов в соцсетях имел похожий с каналом Незыгаря URL.

Мы давно тихо следили за Незыгарем. Так бы и продолжали, если бы не публицист Максим Кононенко. Он догадался проследить, когда Незыгарь публикует свои посты. Раньше было понятно только то, что Незыгарь живёт где-то в европейской части России или Европе — он не писал посты в пять утра по московскому времени. Но Кононенко выследил аномалию в начале апреля 2017 года — посты стали появляться, когда в Москве ещё спят (отмечено на картинке). Как будто автор уехал в часовой пояс восточного побережья США. После 10 апреля всё вернулось в привычный режим.

Вот два скрина с геотегами из Доминиканы. Доминикана — страна на острове Гаити, расположенная в Карибском море (часовой пояс GMT-4, на 7 часов позже Москвы), а Инстаграм принадлежит предполагаемому ведущему канала Незыгарь.

Если бы совпадение было одним, то можно было бы запомнить и пройти мимо. Но оно оказалось не одним. Сразу после того, как Олег Кашин узнал о Доминикане и по привычке вылил это в паблик, владелец упомянутого Инстаграма закрыл к нему доступ. Дальше держать в секрете, кто ведёт Незыгаря бессмысленно. Есть большая вероятность, что его подписчики или коллеги догадаются и расскажут.

Мы не будем называть имя Незыгаря. Оно вам ничего не скажет. Он непубличный менеджер. Захочет — расскажет сам. В конце концов, именно анонимностью привлекает этот канал. Не хотелось бы, чтобы его закрыли. Мы опишем личность Незыгаря.

Мужчина в возрасте, который принято называть расцветом сил. Уже не совсем молодой, но и не старый. В районе 30 лет. Выходец с Урала. Любит собак. Любит спорт. Любит Россию. Адрес канала в Telegram «russica» был выбран неслучайно — русские пейзажи Незыгарь реально любит. Русский север, города Золотого кольца, малые города с церквушками и монастырями с юга и севера Москвы он посещает постоянно. И красиво фотографирует. Как тут не вспомнить увлечение Незыгаря описывать конфликты в РПЦ.

Работает Незыгарь в компании «Ренова». Предположительно по направлению стратегических коммуникаций. У «Реновы» есть множество гуманитарных, спонсорских, благотворительных проектов в культуре и спорте. От пасхального фестиваля и футбольного клуба «Урал» до хоккея с мячом. Сферы перечислены неслучайно — Незыгарь был связан с этими проектами. Простой пример: сразу после посещения Незыгарем матча по водному полу компания «Ренова» появилась в списке партнёров московского ватерпольного клуба «Динамо».

Юные аналитики тут же по примеру самого Незыгаря могут связать ведущего канала с группой Вексельберга. А Вексельберга с группой Медведева. И так далее. Но вряд ли сам Вексельберг знаком со своим сотрудником. Если уж с кем-то и связан Незыгарь, так с директором по стратегическим коммуникациям и официальным представителем «Реновы» Андреем Шторхом. Он, кстати, бывший журналист ТАСС, ВГТРК и президентский спичрайтер — в концепцию Незыгаря как пиар-проекта вполне ложится. Но доказательств этому нет. Ничего из ряда вон выходящего про «Ренову» Незыгарь не писал.

Ведёт ли Незыгарь канал один? И на это нет точного ответа. У нас есть подозрение, что не один. Продавали ли его? Мы уверены, что нет. Это всё домыслы блогеров. Незыгарь полгода назад менял адрес канала, скорее всего, из-за технических вопросов и боязни разоблачения. Раньше в Telegram можно было догадаться, кто ведёт канал, посмотря на список его подписчиков. Сейчас такой возможности нет.

Мотивы Незыгаря завести канал нам кажутся банальными. Человек прочитал книжку Зыгаря и подумал, чем он хуже. И решил повторить стиль этой книги — околополитические разговоры, перемешанные с публикациями СМИ. Такой интересующийся политикой человек. Поскольку в России характер реальной политики вот такой, как в постах Незыгаря, канал стал популярным.

Будем надеяться, что после нашей публикации с ведущим Незыгаря ничего плохого не случится. Его наоборот повысят или наградят.

При участии Russia_calls, Олег Кашин, Максим Кононенко, Александр Успенский

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