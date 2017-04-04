«Картинкамация» для «Кашина»

Первая публичная информация о теракте в Санкт-Петербурге появилась в социальной сети «Вконтакте». Произошло это через считанные минуты после предполагаемого момента взрыва (14:35 СПб). Среди СМИ первым сообщившим о взрыве стал «Life» — сайт и телеканал. Сначала информация была о двух взрывах — раскуроченный поезд прибыл на станцию «Технологический институт», а задымление очевидцы увидели на на «Сенной площади». В это же время в соцсетях и СМИ начали распространяться фото и видео с места происшествия.

«Россия 24» сообщила о взрыве в 14:57, став первым телеканалом из I мультиплекса. После 15 часов теракт уже начали обсуждать в политических ток-шоу на НТВ и «Первом», переключившихся с темы Украины на события в Северной столице.

Сразу после закрытия всех станций метро Санкт-Петербурга источник «Фонтанки» рассказал о наличие взрывного устройства на «Площади Восстания». Но журналисты издания из-за технических перегрузок не смогли опубликовать информацию на своём сайте — они воспользовались площадкой коллег и соцсетями.

Подробнее информационную хронику теракта смотрите на картинке.