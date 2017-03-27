Александр Успенский для «Кашина»
В Советском Союзе открыли новую нефть — социалистическую. Она сильно испугала капиталистов, среди которых был бездушный миллиардер Рокфеллер. Во всяком случае, так писали 80 лет назад в газете «Правда» рукой писателя Бориса Агапова.
Две нефти
Выставка Международного геологического конгресса полна образцами нефти наших месторождений, из которых многие только сейчас стали известны… Подробнейшие карты и схемы иллюстрируют громадные нефтяные богатства СССР и работу, которую ведут наши геологи по разведке. Первый доклад на конгрессе посвящен нефти.
И это неудивительно.
Если металл — костяк цивилизации, если макулатура ее сделала из каучука, то нефть — это ее кровь.
Проблемами нефти занимаются десятки тысяч ученых. Научными трудами о нефти можно заполнить целые библиотеки. В 1921 году в области нефти было сделано интереснейшее открытие, ставшее поворотным пунктом ее истории: был найден второй вид нефти.
Что касается первого вида, он был известен давно.
***
Еще в начале шестидесятых годов пошлого века в штат Огайо прибыл человек, не имевший ничего, кроме библии подмышкой и чудовищной алчности в сердце. Всегда одинокий и молчаливый, он мог бы сойти за мечтателя, если бы не квадратный подбородок, выдававший несокрушимую волю, и глаза, поднимавшиеся редко, но пугавшее своим холодным и маниакальным блеском. Ему было двадцать два года.
Слухи о новом Клондайке пронеслись па штатам. Полковник Эдвин Дрекк открыл нефть в Пенсильвании. Молодой Джон Рокфеллер понял, что это и есть его звезда. Он открыл маленький керосиновый заводик в Кливлэнде, а через пятнадцать лет в его руках была более чем половина всей нефтяной промышленности Соединенных Штатов. Рокфеллер создал самый полный образ капиталиста, несравнимый ни с какими героями художественной литературы. Этот образ был он сам. Гениальный в своих спекуляциях, смелый и даже отчаянный в своих демаршах. Он был свободен от всех человеческих чувств. Известен случай, когда дети его брата, ушедшего драться против рабовладельчества, обратились к Джону за помощью. Им нечего было есть. Миллиардер отказал в деньгах, и они умерли с голода.
В 1904 году на судебном процессе было установлено, что этот человек за свою жизнь успел 1.462 раза нарушить законы Соединенных Штатов. Суд наложил на Рокфеллера штраф в 29 миллионов долларов. Рокфеллеру сообщили об этом, когда он играл в гольф. Посылая мяч, он сказал:
— Идиотский приговор. Он не будет приведен в исполнение.
Он оказался прав. Система виртуозных мошенничеств, в которые были запутаны тщательнейшие лица всего мира, делала главу «Стандарт Ойль» неуязвимым. Единственно, кто был для него опасен, — это сэр Генри Детердинг.
«Ройил Дейтч Шелл» Детердинга стал конкурентом «Стандарт Ойль», и вся мировая борьба за нефть, борьба, которая превратилась в своего рода Одиссею капиталистического мира, развернулась вокруг этих двух гигантов. Это был первый вид нефти.
Открытие второго произошло весной 1921 г.
В эту весну от дебаркадера Батумской грузовой гавани отошел небольшой наливной пароход «Джорджиа» и взял курс на Константинополь. Он прибыл туда через два дня. В трюмах «Джорджии» было несколько тысяч пудов бензина, масел и мазута — совсем пустяки, но слух разнесся молниеносно:
Большевистская нефть!
Казалось, было легко пренебречь новыми конкурентами. У них не было даже своих дипломатических представителей в этом городе. Они были «нелегальной нацией». Однако бензин этот имел запах, как всякий бензин, а законы наживы не знают исключений. И начался переполох. Детердинг стал снижать цены на свои продукты. Он мобилизовал всю свою прессу, чтобы оклеветать советскую нефть, он создал специальный комитет по бойкоту советской нефти. Торговля была делом невероятно трудным, но скважина была открыта. На земле появился новый вид нефти.
Враги народа проповедовали «теорию» об истощении запасов нефти в Грозном
Советская нефть связана с именами лучших людей большевистской партии. В каждой капле советского бензина, на котором работал мотор «АМ-34», унося Громова и Чкалова из Москвы в Америку, есть атом усилий Ленина, Сталина, Кирова.
С первых дней советской власти в Баку Ленин следит за всеми мелочами нефтяного дела. Первый рейс «Джорджии» и все приключения наших купцов в Константинополе ложатся к нему на стол десятками телеграмм. На каждой он делает свои пометки, направляя их Сталину и сопровождая любимым своим словцом: «Архиспешно!» Удивительно, как занятый делами огромного государства, в то время голодавшего, терзаемого бандитизмом, окруженного бешеной травлей волков-капиталистов, успевал он входить во все мелочи нефтяного дела.
Роль Сталина в нашей нефтяной эпопее была решающей. И в спешке текущих нефтяных дел, когда ему приходилось проверять все мелочи, вплоть до того, что где закуплено и не забыто ли что нужное, он оставался верен себе: он видел и планировал будущее на многие годы вперед. Подсчитывая с карандашом в руках, он в то же время думал о плане коренной реорганизации бакинских и грозненских промыслов. Вращательное бурение, насосы, новые площади, новые заводы перегонки, — все было предусмотрено и определено сталинским планом.
Бакинские промысла при капиталистах являли собой мерзкое зрелище, работа на них была каторгой. Нефть не качали, а черпали ведрами. Несмотря на страшную выносливость тюрков, каждый день десятки задохшихся людей уносили из района вышек.
Все газы уходили в воздух. Нефтеносные пласты бросали неиспользованными, пробавлялись, главным образом, фонтанами. Нефть пропадала тысячами тонн — испарялась, разбрызгивалась, уходила в землю, сгорала, так как пожары были неизбежной «издержкой производства». Словом, если бы существовала Нобелевская премия за умение хозяйствовать, то навряд ли ее можно было бы присудить бакинскому Нобелю! (прим. – речь идет о «Товариществе нефтяного производства братьев Нобель»)
Сергей Миронович был душой советского Баку. Все помнят Кирова на промыслах. Плотный, широкоплечий, всегда веселый, общительный, он появлялся всюду, а страстью его было беседовать с рабочими. Он садился где-нибудь на верстак в мастерской или на бревно возле вышки, и сразу его окружали десятки людей. Блестящий оратор, умевший поднимать громадные толпы людей, он был пленителен в интимной беседе. Рабочие обращались к нему с самыми заветными своими мыслями, и всякий находил в нем поддержку и участие. В то время всего нехватало — цистерн, ботинок, хлеба, людей. Выходить из этих трудностей подчас было просто немыслимо. Но Киров всегда выходил. Его энергия поражала даже самых работоспособных его товарищей. Казалось, он мог не спать неделями. Днем — за письменным столом, вечером — на промыслах. А когда случался вдруг пожар или авария или что-нибудь не вы ходило, он сбрасывал свою кожанку и кидался помогать с той веселой яростью, которая была ему присуща.
Благодаря Сталину и Кирову промысла оснащались новейшей техникой. Вскоре их нельзя уже было узнать. Советская нефть пошла глубоким потоком на Запад и на Восток.
Социалистическая нефть заняла сейчас второе по количеству место в мире, составив более 16 проц. всей мировой добычи. Поэтому-то с таким интересом следила вся страна за докладом академика Губкина на конгрессе, — докладом, который хотя и не отмечал различия между двумя видами нефти, но мог быть произнесен только после великого открытия 1921 года.
(Б. Агапов, «Правда», 24 июля 1937 года)
Контекст:
НЕФТЯНОЙ ФОНТАН НА ГУДЕРМЕССКОМ ХРЕБТЕ
ГРОЗНЫЙ, 2 сентября []. (ТАСС). Вчера на Гудермесском хребте из разведочной скважины № 7. пробуренной бригадой мастера тов. Струнцова, ударил сильный нефтяной фонтам. Он бьет на глубины в 203 метра. Дебит скважины еще не определен.
Этот фонтан — новое, доказательство огромных богатств грозненских нефтяных районов. Враги народа, троцкистские вредители проповедовали «теорию» об истощении запасов нефти в Грозном, срывали освоение Малгобека и разведки на горе Горской и на Гудермесском хребте. Только в этом году (после нескольких лет перерыва) возобновились разведки на Гудермесском хребте. Сейчас здесь испытывается скважина № 6, в которой обнаружена нефть, заканчивается бурение скважины № 8.
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