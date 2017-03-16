К сожалению, в наше время продолжают жить мифы, придуманные советскими пропагандистами в отношении дореволюционной России и личности последнего самодержца. Хотя проведены исторические изыскания и специалистами большинство этих мифов опровергнуто, однако, в массовом сознании новые исторические исследования остаются малоизвестными. Ни в образовательной программе, ни в массовой культуре не уделяется должного внимания разоблачению мифов советской пропаганды и созданию объективного образа тех лет, тех людей.

Один из ключевых лженаучных мифов — это безвольность и бездарность Николая Второго. Мне повезло, еще в ранней молодости, познакомиться с работой Алферьева «Император Николай Второй как человек сильной воли». Эту книгу необходимо знать и распространять, как убедительный источник достоверной исторической правды.

Среди источников о легкомысленности Николая Второго часто ссылаются на широко известные и давно опубликованные дневники Императора. Однако, последними исследованиями установлено, что так называемые «дневники» имеют признаки фальсификации, которая была осуществлена известным фальсификатором истории, «красным профессором» Покровским. Суть подделки заключалась в том, чтобы ранние дневники Николая Второго совместить с компиляцией из выписок дворцового журнала, разбавленных вставками советских фальсификаторов. Коммунисты не единожды проделывали подобные манипуляции, общеизвестен и признан учеными подделкой в идеологических целях, опубликованный красными «дневник» А.А. Вырубовой (фрейлины императрицы). Я склонен доверять этим исследованиям, так как сам был свидетелем массовой фальсификации документов исторического значения, осуществляемых специалистами спецслужб РФ…

Чрезвычайно раздут миф о роли и влиянии при дворе Григория Распутина. Вплоть до самых грязных слухов о связи «старца» с Императрицей. На самом деле роль этого человека была преувеличена журналистами, склонными к раздуванию слухов, публикации сенсаций, которыми умело пользовались социалистические и прочие пропагандисты. Мой учитель, Дмитрий Дмитриевич Васильев, воспитывался в семье придворных дам из рода Курбатовых, и свидетельствовал о том, что никаких серьезных вопросов с Распутиным никогда не обсуждалось, и никакого существенного влияния на Николая Второго он не имел. Трагедия этого человека заключалась в том, что он, помимо своей воли, стал этаким воплощением зла, которым злые языки дискредитировали правящую династию.

Сегодня в укор Николаю Второму ставится недостаточное проявление жестокости в борьбе с революционерами, при этом советская история и революционная пропаганда обвиняла его в человеконенавистничестве, массовых репрессиях, расстрелах и погромах еврейского населения.

Конечно, всегда вспоминают так называемое «кровавое воскресенье». Но в настоящий момент документально установлено, что никакого отношения к этой трагедии Николай Второй не имел. Процессия рабочих во главе с Гапоном действительно направлялась с петицией к своему Государю, но рабочие были дезинформированы. Императора в этот день во дворце не было. Дворец находился под охраной, было выставлено оцепление. Без каких-либо причин из толпы рабочих по оцеплению была открыта стрельба из револьверов. Несколько солдат в оцеплении были ранены. Только после этого офицером был отдан приказ дать залп поверх голов, что и было исполнено. После чего в результате возникшей паники и давки погибли некоторые рабочие. На следующий день вся пресса кричала о «кровавом» воскресении, и расстреле рабочих «по приказу Царя». Это событие было необходимо профессиональным революционерам для раскачки рабочего движения, так как социалистическая пропаганда ни среди крестьян, ни среди рабочих первоначально успеха не имела. Поэтому и была организована тщательно спланированная кровавая провокация, ответственность за которую целиком лежит на социалистах.

До сих пор, особенно на Западе, жив миф о лютом антисемитизме Николая Второго, потворстве погромам и даже организации таковых. Это, однако, не находит объективного подтверждения. Права еврейского населения при Николае Втором были существенно расширены. Закон об отмене слабодействующей «черты оседлости» планировался к подписанию на Пасху 1917 года. Роль еврейства в экономике, прессе, политических партиях была не просто заметна, а непропорционально огромна, и не встречала препятствий со стороны правительства. Погромы пресекались, а лица виновные в их организации привлекались к уголовной ответственности. Можно сказать, что ответ на «известный еврейский вопрос» исчерпывающе дал Александр Исаевич Солженицын в своем глубоком исследовании «200 лет вместе». Кроме того, глазами политика того времени можно взглянуть на еврейский вопрос в дореволюционной России по дискуссионной книге Василия Шульгина «Что нам в них не нравится».

Острым упреком Николаю Второму ставится неудачная русско-японская война 1905 года. Если задать простой вопрос, а что именно не так было сделано Императором в этом конфликте, внятного ответа получить вряд ли получится. Стратегическое движение Российской империи на восток было начато не Николаем II. Россия, как и другие европейские державы, принимала участие в колонизации ослабевшей Цинской империи. В процессе этой конкуренции происходили в том числе и военные инциденты. Действительно, неожиданным для европейцев стало появление на Дальнем Востоке нового, ранее воздерживающегося от империализма, игрока — Японии. Япония была при активной американской поддержке за короткое время из феодального государства превращена в динамично развивающееся амбициозное капиталистическое государство, у которого появились свои интересы в континентальном Китае и Корее. Существует мнение, что японское правительство было целенаправленно подтолкнуто к конфликту с Россией американскими финансовыми кругами. Особенную роль в этом играл банкирский дом «Кун, Леб и Ко» и Яков Шифф. Именно этот банкир финансировал в России революционные партии, включая БУНД. И именно он представлял американских консультантов при заключении мирного договора с Японией. Фактически именно он выдвигал условия России. Изучив основные героические сражения русской армии и флота с японцами можно сделать вывод, что неудачи явились скорее следствием случайностей, а не стратегических просчетов. Россия была готова к продолжению войны, которая без всякого преувеличения привела бы к разгрому Японии. Но перед Витте, представлявшем Россию на переговорах, была поставлена задача заключения мира. Почему Император поставил такую задачу? Потому что, несмотря на экономические выгоды присутствия в Корее или Китае, повышение геополитического влияния, эти цели не стоили жизни русских солдат. Русских земель, славянских братьев там не было, и эта война не была понятна российскому обществу.

По-другому обстояли дела с началом I Мировой войны в Европе. Россия позиционировала себя как защитница славян. Существовал союзный военный договор с Францией. Россия получила во Франции серьезные инвестиции для развития промышленности. После ультиматума Сербии со стороны Австро-Венгрии российское общество негодовало и требовало вмешательства. Объявление войны Германии и Австрийской империи было встречено всеобщим ликованием. Патриотическим воодушевлением были охвачены не только проправительственные круги, черносотенные и монархические общества, но и практически все либеральные и социалистические революционеры. Пожалуй, единственным и надежным союзником России в Европе могла быть именно Германия. Общая граница, династически связи (Николай Второй был в родстве с Вильгельмом II), огромная немецкая диаспора в Российской империи (около 2 млн. немцев). Но в истории не бывает сослагательного наклонения. И опять Россия вынуждена была вступить в войну за чужие, хоть и близкие интересы.

Первая Мировая война незаслуженно выключена в РФ из тем патриотического воспитания. Ей уделяется несправедливо мало времени и в школьной программе и в кинематографе. Вы не найдете в российских городах ни улиц, ни памятников, посвященным героям этой великой войны. Что вообще помнят о ней, кроме разве что «Брусиловского прорыва»? Эту историческую несправедливость необходимо исправить. Действия Российской армии в течении 3-х лет принято критиковать. Однако, ведь все познается в сравнении, и сравнивать есть с чем. В отличие от войны 1941-1945 гг. царская армия не переходила массово в плен, не бежала до Москвы, Санкт-Петербург не находился в блокаде. И до Волги и Кавказа в I-ю мировую «немец» не добрался. Жертв среди мирного населения было несравненно меньше, и потери армии тоже не были катастрофическими. Не было никаких заградотрядов. Солдат не посылали на врага с одной винтовкой на троих. В стране не было голода. Рост налоговой нагрузки был самым низким среди всех воюющих держав. Героическое наступление Русской гвардии в Пруссии спасло Париж от взятия немцами. Турецкая армия была разбита и освобождена практически вся историческая Армения. Весьма внушительно была разбита австро-венгерская армия, и без помощи Германии уже не могла удерживать фронт. Положение в армии улучшилось после того, как Император принял командование на себя. Генеральное наступление было намечено на апрель 1917 года…

Здесь следует сказать о перспективах, которые видели русские люди, чающие победы в I Мировой войне. Планировались масштабные реформы, замена денег. Введение нового государственного символа, которым через некоторое время воспользовалась Германия. Разрабатывалась реформа русского языка с целью замены иностранных слов. Должны были получить общегражданские права все подданные Российской империи. Восточно-европейские народы получали свободу от германского, турецкого и австрийского владычества. Под контроль России должны были перейти проливы Босфор и Дарданеллы. Царьград должен был быть очищен от турецкого присутствия…

В этой ситуации Россия могла бы стать недосягаемо влиятельным государством в мире. И это вызывало определенные опасения не только у врагов, но и у так называемых союзников. Существует убедительная версия о том, что не только Германия была заинтересована в выведении России из войны, но и финансовые и политические круги союзных стран. Об этом я советую прочитать у Энтони Саттона, Наумова и др.

Многие исследователи полагают, что так называемая «февральская революция» — это результат договора в высших эшелонах власти в Российской империи с участием военных генерального штаба. Думаю, что эта версия заслуживает доверия. Но она не единственная причина случившегося, если вообще следует эти причины искать. Как сказал в свое время Уинстон Черчилль о России 1917 года, что она была похожа на корабль, который выдержал страшную бурю, достиг бухты и затонул у самого берега.

Как известно Россия готовилась к решающему наступлению. В Санкт-Петербурге находилось огромное количество праздношатающихся резервистов, ожидающих отправки на фронт. Военного положения не было. Свободно выходили оппозиционные газеты, действовали антиправительственные партии. В Думе звучала критика правительства. В феврале начались перебои с хлебом. Возможно, это было вызвано искусственно. На этом фоне разразился парламентский кризис. Было объявлено о роспуске Государственной Думы. Руководство Думы сделало заявление, что не будет разъезжаться из столицы, но в прессе это было подано как прямое неподчинение и отказ расходиться. На Думу оказывалось сильнейшее давление со стороны откровенно террористических организаций, действующих под прикрытием Совета солдатских депутатов. Начались демонстрации, организованные социалистическими партиями, есть свидетельства, что деньги митингующим раздавал посол Великобритании. И хотя прямого захвата государственных учреждений не было, Дума была напугана. И в тоже время даже правые депутаты-монархисты, такие как Василий Шульгин, заняли предательски двуличную позицию. Всем хотелось чего-то большего. И думская делегация направилась к находившемуся в поезде под Псковом Императору просить (держа его фактически в заложниках) об отречении с целью спасения монархии. Император полагал, что для страны, находившейся в состоянии войны, любое внутреннее противостояние будет губительным и проявил высочайшие человеческие качества, согласившись отойти от управления страной, при условии совещания с руководителями армии. К сожалению, большинство из них, кроме двух этнических инородцев, генералов Хана Нахичеванского и графа Келлера, согласились с необходимостью отречения. Был подготовлен проект отречения в пользу Великого князя Михаила, который, по мнению некоторых исследователей, должен был быть с ним согласован. Однако это было подано как свершившийся факт. Корпус генерала Иванова, направлявшийся в Санкт-Петербург для наведения порядка, был остановлен генерал-адъютантом Алексеевым, также участвовавшим в заговоре. Ни полиция, ни члены правительства ни проявили должного участия для наведения порядка. Последовал указ №1, подписанный Временным правительством о «выборах офицеров» в армии. Приказ был подписан не только под давлением Совета солдатских депутатов, но и из-за общего страха случайно оказавшихся наверху власти в России лиц перед грозной силой, способной призвать их к ответу. Начался развал армии. Убийства офицеров, массовое бегство с фронта, крах Империи.

Следует дать нравственную оценку этих событий. Что это было? Прогрессивная буржуазная революция или предательство страны, узурпация власти заговорщиками и произвол меньшинства?

Нет сомнений, что повод для недовольства в виде перебоев с хлебом был в условиях войны просто смешен. Это люди поймут позже, особенно в Санкт-Петербурге, особенно в блокаду… Никакого всенародного волеизьявления не было. Беспорядки могли быть подавлены как МВД, так и корпусом генерала Иванова, которые были обездвижены находящимися у власти военными сановниками. Без наличия в столице мобилизованных деревенских резервистов социалистам не удалось бы собрать необходимую массовку и оказывать давление на Государственную Думу. По большому счету вся революция строилась на словах, которые были сказаны Николаем II: кругом измена, и трусость, и обман…

Действительно, лучшие люди России в это время находились на фронте, противодействовать предателям просто уже было некому. Когда читаешь революционеров: Троцкого, Ленина, Кропоткина, понимаешь, что если эти люди и допускали возможность обмана противника и даже насилия, но все же цели они декларировали, как им казалось, близкие. Думаю, что они вовсе не собирались одурачить широкие массы пролетариата своими идеями, они были одурачены этими идеями сами, и готовы были жертвовать собой ради них, но, к сожалению, не только собой.

Я не хочу брать на себя роль «объяснителя» причин. Я упомянул те факторы, которые повлияли на крушение монархии, и они, безусловно, не являются исчерпывающими, а события, я, наверное, описывал не безспристрастно. Учитывать, знать эти факторы необходимо. Выводы можно делать и самим. Но закрыть глаза на последствия, пожалуй, никак невозможно. Процитирую еще раз Солженицина: «Я не раз задумывался над капризностью истории: над непредвиденностью последствий, которую она подставляет нам, последствий наших действий. Вильгельмовская Германия пропустившая Ленина на разложение России — и через 28 лет получила полувековое разделение Германии. Польша способствовала укреплению большевиков в тяжелейший для них 1919 год, для скорейшего поражения белых, — и получила себе: 1939, 1944, 1956, 1980. Как рьяно Финляндия помогала российским революционерам, как она не терпела, вынести не могла своей преимущественной, но в составе России, свободы — и получила от большевиков на 40 лет политическую униженность («финляндизацию»). Англия в 1914 году задумывала сокрушить Германию, как свою мировую соперницу — а сама себя вырвала из великих держав, да и вся Европа сокрушилась. Казаки в Петрограде были нейтральны в Феврале и в Октябре — и через полтора года получили свой геноцид (и даже многие убитые тогда — те самые казаки). В первоиюльские дни 1917 левые эсеры потянулись к большевикам, потом дали им видимость «коалиции», умеренной платформы, и через год были сами раздавлены так, как не справилось бы с ними никакое самодержавие.

Этих далеких последствий нам не дано предвидеть никому никогда. И единственное спасение от таких промахов — всегда руководствоваться только компасом Божьей нравственности. Или, по-простонародному: «не рой другому яму, сам в нее попадешь».»

В религиозной православной традиции Царь — Помазанник Божий. Он дан, чтобы удерживать народ и страну от зол. Забрали «удерживающего», искренне верующего в свое религиозное предназначение и призвание «ограждать народ от бед», и получили крах армии на фронте, развал страны, голод, войну гражданскую, геноцид, гибель десятков миллионов… Он по благородству своему, и из любви к нам, русскому народу, отдал власть, не пожелал чьей-то крови. И в итоге стал жертвой за всех нас.

Мы должны его почитать не только как Святого мученика, но и как достойнейшего из Российских царей и благороднейшего из всех правителей, которых мы имели в XX веке.

Позже я напишу о моем видении будущего, в том числе рассмотрев идеи о возможном восстановлении монархии в современной России.

А также о 100-летии Октября, и задачах по его преодолению, нравственному, политическому и юридическому.