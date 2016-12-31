Александр Успенский для «Кашина»

Традиция поздравлений президента с Новым годом в истории современной России нарушалась только однажды. 31 декабря 1991 года телезрители главного телеканала не увидели обращения лидера страны за пять минут до полуночи.

История о том, как сатирик Михаил Задорнов поздравлял страну в новогоднюю ночь, обросла домыслами и стала легендой. Ему приписывают чуть ли не официальное обращение вместо президента. Но это не совсем так. Поздравление Задорнова было частью новогоднего шоу, а не отдельной специальной передачей.

Дело в том, что в конце декабря 1991 года была основана РГТРК «Останкино», за которой были закреплены частоты бывшего союзного первого канала. Она вещала на страны теперь уже СНГ, а не только России. Скорее всего, именно поэтому обращение президент Бориса Ельцина на «Первой программе» поздним вечером 31 декабря не транслировали. Другая версия, что Ельцин болел и не мог обратиться к стране, выглядит странной, потому что 29 декабря появилась видеоверсия его новогоднего поздравления.

Формально никакого новогоднего поздравления Задорнова вместо лидера государства не было. Задорнов просто вёл праздничную передачу «Новогодняя ночь», которая началась в 23:15 старого года, а закончилась уже в новом. Перед боем курантов сатирик взял слово и произнёс поздравительную речь, стоя с бокалом шампанского. Это видно на любительской видеосъёмке:

Частью легенды стало то, что впоследствии запись поздравления Задорнова уничтожили. В интернете видеозаписи того эфира до сих пор нет. Возможно, она осталась в архивах телеканалов, но авторы многочисленных сюжетов и передач о Новом годе до неё почему-то не добрались.

Зато осталась любительская аудиозапись, которую записали за несколько минут до наступления 1 января 1992 года, а четыре года назад выложили на торрент-трекере. Расшифровка сохранившейся части речи Задорнова:

«…который (прим. – речь, скорее всего, о Горбачёве) начал освобождение от рабства на одной шестой части земного шара. Думаю, что также в этой статье, во всяком случае, нам всем хотелось бы, чтобы документально были приведены те слова, которыми вы послали своих бывших друзей, когда они приехали к вам на дачу арестовывать вас, чтобы уговорить по-хорошему. Здоровья вам, счастья, таких же внутренних сил и хороших друзей. Помните, что товарищ – не всегда друг.

Мы хотим поздравить вас, Борис Николаевич. Спасибо. (звучат аплодисменты) Я хочу от имени артистов и от имени всех, кто здесь сегодня, поздравить вас, Борис Николаевич. У вас впереди очень трудный год. Может быть, самый трудный год в вашей жизни. Но если вы справитесь и выполните всё, о чём вы говорили три дня назад по телевидению в воскресенье, вы будете не просто счастливым человеком, вы будете человеком, который сам сделал себя счастливым человеком. Мы вам этого желаем. Здоровья, сил и хорошего отдыха в спорте. (звучат аплодисменты)

Мы поздравляем нашу интеллигенцию. Мы прекрасно понимаем главное. Есть такая мудрость: хороших людей на свете больше, но они хуже объединены. Объединить хороших людей должно в первую очередь искусство. Потому что могут быть разные государства, но никто, никто не заберёт у нас того, что было. Грузины учились в МГУ. Молдаване учились в Риге. Сколько русских ездили отдыхать на Кавказ и Прибалтику. Да, можно на таможне отнять две коробки с конфетами, но нельзя отнять нашей любви к прибалтийской живописи. Нельзя запретить нам, русским, переживать за те события, которые сейчас происходят на Кавказе. Мы, и объединить все может только культура, потому что она не знает границ.

Мы хотим поздравить военных. Сейчас мирное время. Мы прекрасно понимаем, но вы чувствуете себя как на войне. Посмотрите на картину «Суворов переходит через Альпы» и поймите – им было ещё хуже.

Мы хотим поздравить старшее поколение. Вам особые добрые слова. Потому что вы выжили в самые тяжкие годы нашей страны и дали жизнь новым поколениям. Мы понимаем, что сейчас в канон нового года вы, плача у прилавков, пытаетесь поверить в очередное светлое будущее. Борис Николаевич прав. Мы, нынешнее поколение, которому вы дали жизни, это прекрасно понимаем. И мы обещаем вам, что мы не оставим вас без поддержки и не лишим надежд в 1992 году. Конечно, тот, кто из вас опять поверил в светлое будущее, думаю, прав. Потому что он впервые поверил не по приказу.

Мы хотим поздравить вас, уважаемые бизнесмены. Вы новый класс в нашем обществе. И пожелать вам в 1992 году наконец организовать какое-то производство в нашей стране, а не просто менять бензин на колоши и нефть на колготки.

Мы поздравляем вас, уважаемые, как раньше говорили, рабочие и крестьяне. И желаем, чтобы в 1992 году, скажем, Игорь Леонидыч (прим. — Кириллов) или Светлана Моргунова в информационной программе с улыбкой сообщили примерно, сказали примерно следующую фразу: «Фермер такой-то намолотил в закрома Родину на своей приватизированной газонокосилке».

Мы поздравляем всех бывших граждан СССР. Да, СССР больше нет, но есть наша Родина. Можно разделить Родину на несколько государств, но Родина у нас одна. Независящая от границ.

Я предлагаю поднять наши бокалы за нашу Родину. С новым годом, друзья! (звучит бой кремлёвских курантов)»

Параллельно по петербургскому телеканалу транслировалось поздравление мэра Анатолия Собчака.

Какого-то большего значения поздравлению Задорнова тогда не придали. Уже потом, вспоминаю, кто из лидеров поздравлял с наступлением 1992 года, пропущенный фрагмент в мозаике заполнил сатирик. Содержание же его речи было забыто.