@Russia_calls специально для «Кашина»

Глава «Роснефти». Он же член путинского «Политбюро». Он же поджигателей газетных тиражей. Он же торговец с Ротшильдами. Как Игорь Сечин стал человеком 2016 года. В 7 эпизодах.

Энергетик

Впервые в российской истории в 2016 году был арестован действующий министр. Игорь Сечин непосредственно приложил к этому руку. И не только потому, что Алексея Улюкаева подозревают во взятке за одобрение приватизацию “Башнефти” сечинской “Роснефтью”.

“The New Times”, 21 ноября 2016:

По слухам, вечером перед арестом Улюкаев внезапно прервал совещание в Министерстве и поехал в состоянии алкогольного опьянения в «Роснефть» — договариваться с Игорем Сечиным об условиях своего ухода. Но решение на его счет уже было принято — в одной из прослушек он в ответ на вопрос живущего за границей сына, не надо ли приехать в Россию, сказал: «Сиди там, я скоро к тебе приеду». И чекисты посчитали, что министра пора «брать».

По данным СМИ, прослушивали Улюкаева «по инициативе и при непосредственном участии начальника службы безопасности «Роснефти» Олега Феоктистова». Феоктистов пришел в «Роснефть» в сентябре 2016 года, а до того работал первым заместителем Управления собственной безопасности ФСБ. По данным агентства «Росбалт», он остается при этом кадровым сотрудником ФСБ, прикомандированным в нефтяную компанию, а значит, сохраняет и все полномочия и возможности, присущие силовикам.

«Олег Большой» или «генерал Фикс», как называли его коллеги, непосредственно руководил 6-й службой УСБ (Управление собственной безопасности) ФСБ, известной как «сечинский спецназ». […]

Приняв «Роснефть», Игорь Сечин практически сразу же заявил о своих амбициях собрать под флаг компании все госактивы в сфере ТЭК. […] И, как сказал NT источник, близкий к правительству, отвечая на вопрос, ждать ли новых арестов представителей первого эшелона деловой и политической элиты, чем-либо не угодивших Сечину, — «до 2018 года (то есть до президентских выборов. — NT), мы еще увидим много таких историй».

Мачо

В 2016 году страна (та часть, которая интересуется) узнала, что Игорь Сечин нормальный богатый мужик. То есть, как и полагается, у него есть молодая и красивая жена. Журналисты подсмотрели за её жизнью в Инстаграме и предположили, что на яхту она тратила чуть ли не больше, чем должен официально зарабатывать муж. Что, конечно, добавляет Сечину авторитета.

“Новая газета”, 31 июля 2016 года:

До сегодняшнего дня имя владельца шикарной мегаяхты St. Princess Olga держалось в строгом секрете. Однако «Новая газета» обнаружила в социальных сетях фотографии с яхты, опубликованные женой одного из самых влиятельных людей России — Игоря Сечина. Детали на этих фото во многом напоминают детали St. Princess Olga. Более того: места на фото совпадают с маршрутом яхты. […]

Ольга Сечина работает в государственном Газпромбанке. Источник «Новой газеты» в банке говорит, что ее годовая зарплата может составлять примерно 35 млн рублей. Судя по фотографиям в социальных сетях, Сечина большую часть времени проводит за границей. В ее аккаунте в Instagram много фотографий из частных джетов, но еще больше — с яхты у берегов фешенебельных курортов Сардинии и Корсики. […]

Теоретически Игорь Сечин мог арендовать яхту для своей жены. Но даже при его официально высоком заработке аренда St. Princess Olga сильно ударила бы по семейному бюджету. Предложения по недельной аренде яхт, подобных St. Princess Olga, начинаются от 1 млн долларов. А, судя по фотографиям, Ольга Сечина за последние три года провела на яхте совсем немало времени.

Законопослушник

Материал о жене стал поводом, чтобы сжечь “Новую газету”. Пока не редакцию, а только тираж. И не лично, а через суд. Как законопослушный западный топ-менеджер Сечин обратился в суд. Цивилизованно через суд Сечин решил привлечь к совести журналистов “Ведомостей” и РБК. Первых за материал о недвижимости якобы Сечина в Барвихе (копию этой клеветы можно прочитать здесь) — суд постановил удалить статью с сайта. Вторых — за статью и передачу о возможной приватизации 19,5% “Роснефти”. В этом случае суд проявил гуманность — вместо запрошенной истцом компенсации в 3 200 000 000 рублей взыскал всего лишь каких-то 390 000 рублей.

Владимир Путин, президент, 23 декабря 2016 года:

Суд, в конце концов, определяет, справедливый иск или несправедливый. Если конкретное физическое лицо обратилось в суд за защитой своей деловой репутации, чести и достоинства, то суд определяет степень вины либо вообще отсутствие таковой. Насколько мне известен этот процесс, Сечин потребовал несколько миллиардов, что ли, от РБК. Суд согласился с тем, что он прав, но сумма, по-моему, там 360 тысяч, ничтожная на самом деле. На самом деле ничего страшного не произошло. Но дело в том, что ко мне часто приходят, скажем, деятели культуры, причём люди самых разных взглядов, и говорят о журналистском терроре в их отношении. Да, преследуют, хватают, детей терроризируют.

Медийщик

Общение со СМИ Сечин с 2015 года поддерживает через одного из самых экстравагантных пресс-секретарей — Михаила Леонтьева. Он может сравниться только с Марией Захаровой и потерпевшим отставку Владимиром Маркиным. Пресс-ал… аташе Михаил Леонтьев теперь может плевать из дворца на Софийской набережной на всех, кто называет его алкоголиком — он, в отличие от критиков, богатый вице-президент «Роснефти». Что он и делает.

“Говорит Москва”, 16 ноября 2016 года:

Руководитель пресс-службы «Лукойла» Виталий Матушкин обратился с открытым письмом к главе «Роснефти» Игорю Сечину, раскритиковав в нём заявления пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева. Последний, комментируя арест Алексея Улюкаева за взятку, упомянул фамилию президента «Лукойла» Вагита Алекперова. Матушкин же сравнил высказывание Леонтьева с речью «пациентов наркологических диспансеров, склонных к злоупотреблению спиртным».

Вице-президент и пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев пояснил радиостанции «Говорит Москва», что ни в чём не обвинял Алекперова, и это ясно из контекста его фразы.

«Страстная любовь к руководителю — это нормально, но всё-таки не надо терять адекватность. По-моему он [Матушкин] не в себе. Я просто сказал, что если бы деньги просил Алекперов или кто-то ещё, было бы понятно хотя бы за что. Больше я ничего не сказал. И надо было появиться дурачку, чтобы подставить своего начальника. Ну, может быть, нельзя святое имя вот так упоминать всуе», — добавил Леонтьев.

Он призвал не забывать об отличиях устной речи от письменной, заметив, что профессиональные пиарщики не обязаны говорить пресс-релизами.

«Мне кажется, что ситуация вокруг задержания Улюкаева вызывает спорадические истерики у определённого круга лиц, и я просто посоветовал людям держать себя в руках», — подчеркнул представитель «Роснефти».

Добытчик

В декабре 2016 года Игорь Сечин выступил спасителем российского бюджета. Долю акций «Роснефти» продали Катару и швейцарской трейдерской компании Glencore за 10,5 миллиарда евро. Сообщения об этом срочной первой новостью шли в вечерних и ночных новостях. Россияне засыпали сладостным и благодарным Сечину сном.

Друг

Круг так называемых друзей Путина в последнее время начал как-то сужаться. Но не в случае с Сечиным. По мнению известной и цитируемой конторы “Минченко консалтинг”, которая выпускает доклад “Политбюро 2.0”, Сечин в 2016 году — самый близкий к телу номер один со стороны энергетической сферы.

Странник

Наконец, Сечин продолжает оставаться полумифическим персонажем, наводящим таинственный ужас. По версии конспирологов, влиятельность Сечина простирается от Ротшильдов до Навального: первым он продал часть “Роснефти”, а второму подкидывает расследования против конкурентов. Хотя никогда до конца нельзя быть уверенными, что он действительно существует.

*Характер материала может не совпадать с мнением Кашина.