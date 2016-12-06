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@Russia_calls специально для «Кашина»

В декабре 2011 года граждане неожиданно не просто возмутились итогами выборов, а вышли на улицы в значительном количестве. Это вольный пересказ начала протеста, которому так и не дали название, словами его героев. Внимание: в тексте содержится ненормативная лексика, потому что в 2011 году было принято материться.

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Тина Канделаки, медиаледи: Я голосовала за ЕдРо. Меня не устраивает «Единая Россия». Я не являюсь членом этой партии. Но проблема в том, что другой партии для меня тоже нет. Не нужно думать, что только в блогах и дорогих московских ресторанах люди понимают про необходимость перемен. Об этом говорят и Путин, и Медведев. Я поверю им. В последний раз. Потому что, если через 5 лет никаких изменений не произойдет, поддерживать партию власти я больше уже не буду.

Я выбрала
Я выбрала

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Илья Азар, модный журналист: Идти на участок с сумкой с 10 бюллетенями за Едро под курткой было круто.

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Андрей Михайлов, iOS developer: Рабы делали вбросы и участвовали в каруселях. Омерзительный русский народ.

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Евгения Альбац, медиалегенда: Ситуация с нарушениями примерно одинакова по всей стране. Власти поздно поняли, что люди научились пользоваться камерами телефонов, равно как посылать свои сообщения в социальные сети.

black_ribbonАлексей Алексеевич Венедиктов: Проинформировал пресс-секретаря Президента Наталью Тимакову и пресс-секретаря премьера Дмитрия Пескова о своих дальнейших действиях.

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Ёлкин, модный художник:

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КоммерсатнЪ-FM, радио: Антон Носик и Демьян Кудрявцев голосовали за «Справедливую Россию».

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Сергей Смирнов, журналист-левак: Проголосовал, теперь намерен как избиратель ставить Миронову и прочим т.н. эсерам УСЛОВИЯ.

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Георгий Голубев, обыватель: Я отдал с женой свой голос за «Справедливую Россию» и горд тем,что участвовал в этих «выборах»!!! Я не #быдло, а ЧЕЛОВЕК!!!

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Антон Семакин, художник из Перми: Ха-ха, Левичев не исключает возможности коалиции с ЕдРом. Какое счастье, что я не ходил на выборы!

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Илья Яшин, за Нах-Нах:

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Соловьёв, лицо из телевизора: Уверен, что очень важно документировать все нарушения и передавать материалы в суд. Считаю, что виновные должны быть наказаны по суду. После вчерашнего суматошного дня могу сказать точно одно. Жаль что не все избиратели дошли до участков голосования. И очень жаль Яблоко. Нужны отставки одиозных министров. Избиратели устали от слов и призывов. Иначе выборы президента могут оказаться крайне сложными для власти.

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Пора валить, модный паблик поросёнка Петра: И как же теперь должен звучать ответ на вопрос «Пора валить?» Господа нерешительные, ПжиВ набрала уже больше 50% голосов. Тут одно из двух — или ребятя в кремле вас за скотинку держат, и цифрам верить нельзя, либо «народ сказал свое слово», и куда теперь с этим народом? Вас предсказуемо обосрали, дорогие мои. За вас решили, как вы будете жить. Каково оно — жить, зная, что ничего не можешь изменить в собственной вроде как стране?

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Навальный, блогер-адвокат: Мне кажется, что Путину очень хочется вдарить Медведу с ноги.

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Дмитрий Медведев, тогда президент: Спасибо за поддержку Единой России!

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Рустем Адагамов, блогер: Очень стыдно за то, что я когда-то поддерживал @MedvedevRussia :-(

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Алексей Алексеевич Венедиктов: Вот вы тут часто на Тину Канделаки нападаете, а она единственная, кто из встречающихся с ДАМом помогает атакованному сайту. Остальные-бздят. Спасибо, моя крошка.

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Сергей Смирнов: Чуров, не ссы! Выходи и скажи, что пришел пиздец!

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Сергей Смирнов: О, мудачок на экране.

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Антон Будников, обыватель: Чуров собирается жрать пряник в прямом эфире. Вот это прикол…

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Дождь, телеканал: Чуров забрал кусок пряничной урны для Людмилы Нарусовой.

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Станислав Садальский, блогер-артист: Путин только после выборов понял, что президент у нас придурок.

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Сергей Смирнов: Думаю надо посчитать, сколько человек сейчас в тви пошлет преступника, занимающего почему-то пост президента, нахуй. Медведев, #пошелнахуй.

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Аня Корнеева, человек: Так нельзя, этот мудак возомнил себя монархом! Так и до революции недолго! #пошелнахуй #жалкий

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Жунта, человек: Помнится, в свое время кремлядь провела акцию «Танцуй как Президент». Предлагаю им провести акцию «Я #пошелнахуй вместе с Президентом».

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Газета.ру, не газета: «Все разговоры о безудержном использовании административного ресурса… Но где этот ресурс-то?» — воскликнул Медведев.

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Сурков, тогда из АП: Сомнений нет — государственные институты прочны и устойчивы. Попытки раскачать ситуацию и интерпретировать ее в негативном и провокационном ключе — обречены на провал. Все под контролем. Начатая в последние годы Медведевым и Путиным модернизация политической системы должна быть продолжена. Будет продолжена.

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Максим Кононенко, колумнист: Наконец-то всё это говно закончилось. И мудачье хотя бы до конца новогодних каникул угомонится.

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Сергей Пархоменко, оппозиционер: Я провел вчерашний день в разъездах между избирательными участками. А половину этого дня — гонялся под дождем по Останкину за стадом нашистских балбесов в забрызганных грязью белых куртках. Потом балбесов повели ночевать обратно — вот в этом хлеву, оборудованном, в 57-м павильоне ВВЦ. Этот тот самый павильон, где много лет была книжная ярмарка. Теперь они там спят и жрут — в перерывах между употреблением их в дело.

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Знаете, зачем их привезли и тут держат вповалку? Для вранья и для охраны этого вранья. Они предназначены для того, чтобы охранять воров в процессе воровства.

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Лолита Груздева, корреспондент «Ъ»: Святые небеса!!! У них куртки,кофты,одежда вообще…ВСЕ с символикой НАШИ.

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Илья Азар, модный журналист: Рассказал Валентине Матвиенко о вчерашних фальсификациях за ЕР. Она сказала мне, что сейчас нельзя раскачивать лодку.

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Ксения Собчак, светская телеведущая: Я не хочу революции. Тк это еще хуже. И с увы не либералам во главе а с националистами. Но я хочу чтобы меня, мое поколение услышали!

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Сергей Минаев, который не певец: Как же заебала вся эта рассусоливающая хуета. О том как управлять страной, какую позицию по каким вопросам занимать и как кого наебали. Несостоявшиеся медиа менеджеры, хуевые журналисты, фотографы. Всерьез представляющиеся в свои «чуть за тридцать» — блогер. Люди пустышки. Если вы считаете, что вас наебали — то вы лохи. Если бы вы не были лохами, то сидели бы сегодня не в тви, и не в «Маяке», а на баррикадах. Права и свободы не дают. Их берут.

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Навальный: Напоминаю, что в 19-00 митинг на Чистых Прудах. Приходите. И вы еще успеете отправить 5 смс своим друзьям и позвать их с с собой #чп

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Эдуард Лимонов, триумфал: Сегодня выйдут, махать после драки кулаками на разрешенный митинг князьки либералов, но он же разрешенный. Уже поэтому в нем нет силы сопротивления,нет вызова. Произойдет обычный старушечий шухер. Самой успешной, если судить по количеству задержанных (известны свыше 119 человек) была акция на Триумфальной. И самой объединенной, тоже. Около половины задержанных составили гражданские активисты и демократы молодого поколения. Если бы все эти силы вышли вместе на нейтральную, с самого начала непартийную Триумфальную площадь, протест был бы во много раз более впечатляющим.

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Олег Кашин, сотрдник ИД «Коммерсантъ»: Белковский о Володине: «Наконец-то спикером ГД станет гей». На месте армии я бы уже начал переходить на сторону народа. Где танки?

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Ашот Габрелянов, сын Арама: Алкоголь помогает снять стресс, рубашку и женщину. В таком ключе «алкоголь» можно заменить на «спорт».

Никита Лихачёв, юный медиаменеджер: Меня задел Сергей Минаев, написав, будто все горазды только пиздеть в Твиттере, а отстаивать свои интересы надо на баррикадах. Я решил проверить. Я сходил сегодня на баррикады на Чистые.

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Соловьёв: Что там на Чистых прудах? Какие лозунги?

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Евгения Чирикова, активист из леса: Выступила на митинге на Чистых (прим. — прудах) поздравила всех с первой победой над ПЖиВ (прим. — Партией Жуликов и Воров). Предложила:
1. Бороться за пересмотр рез выборов (прим. — результатов выборов)
2. Сурова на мыло (прим. — Суркова)

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Вера Кичанова, либертарианец: Саша Храмов из РГС (прим. — Русский Гражданский Союз) обещает русский Тахрир.

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Новая Газета, газета: Только что выступал Рыжков, а за ним Немцов. Рыжков назвал Путина опущенным.

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Навальный:

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Вера Кичанов: Шендерович называет Путина «мистер Ботокс» и обвиняет в насильственном захвате власти (УК РФ дает от 12 лет).

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Мария Баронова, сопереживающий: Я офигенно стою на ограде. Каблуки рулят. Немцову аплодируют даже менты.

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Божена Рынска, в шубе: Я неправильно оделась на митинг, полил дождь, а я нацепила шубу, и я поняла, что нужно спасать себя и шубу, а на митинг не пройти, потому что огромная очередь, рамка одна, толпа, я просто боюсь, что меня там помнут. Я дико боюсь толпы.

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Дождь, телеканал: 5-6 тысяч сейчас на Чистых прудах.

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Илья Костунов, избранный депутат Годумы: Проехал по большой лубянке. Коммерсант ФМ и Немцов нагло врут про 10 тысяч участников митинга. Я видел 400 малолеток.

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Соловьёв: Особенно умиляет, что многие призывающие к РРРРРРРРеволюции много времени проводят за границей и сладко тусуются средь олигархов в Москве.

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Никита Лихачёв: На Чистых звучали как нормальные лозунги (Россия — это мы), так и идиотские (Россия без Путина). Россия — это мы, но это и Путин. Там были нормальные спикеры (искромётный Троицкий с его «самизнаете кто, но не Волан де морт»), так и дебилы, жгущие бюллетени.

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Илья Барабанов, журналист: Ахаха, Доброхотов начал жечь бюллетень и толпа закричала ему «Уходи».

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Роман Доброхотов, активист-журналист: Дошел с братанами до кремля а тут никого нет.

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Слава Ценер, футболист: I liked a video Навальный — сторонникам: «Вы бараны е*аный в рот!»

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Божена Рынска: Еду по Мясницкой. Вижу кучу ОМОНа у Альфа-Банка, кто-то их инструктирует. Сворачиваем на Лубянку. Намертво встаем. Проезжает военная техника. Прямо передо мной перекрывают Лубянку. Прямо перед моей машиной. Бойцы становятся по всей улице поперек. У всех — щиты. Мне грозят, чтобы я не снимала. Я показываю фак и продолжаю снимать. Снимки сейчас будут.

Картина маслом: жулики и воры зассали.
Картина маслом: жулики и воры зассали.

Люди вокруг из машин тоже снимают. Говорят, что демонстранты хотят выйти к Лубянке. Как же власть ссыт безоружных людей, как же очкует! Омона столько, что кажется, армия на улицы вышла. Через тридцать минут дают проехать. Высовываюсь из машины, кричу соседям, чтобы снимали — это надо помнить всю жизнь. Бойцы со щитами защищают родную Лубянку. Жулики и воры боятся за свое осинное гнездо.

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Илья Клишин, молодой медиаменеджер: Дошедшие туда демонстранты с Чистых (я среди них) здание берут в полукаре. Тысячи полторы. И скандируют «долой власть чекистов!» И фсбшники, видно, подходят к окнам, и смотрят на нас. А мы на них.

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Ольга Шанцер, театрал: За «Долой власть чекситов» по заднице надавать надо бы, конечно.

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Анастасия Удальцова, супруга Сергея: Я тоже там была, и мне тоже про чекистов не очень понравилось )

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Вера Кичанова: Вышли к Охотному, омоновцы с железными щитами перекрыли Моховую, а демонстранты на тротуаре. Один раз уже прорвали цепь на Рождественке.

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Анастасия Каримова, феминистка: Машу Баронову пытался грубо свинтить ОМОН, но она начала блевать на омоновца и её отпустили. Вот это техника! Маша молодец!

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Вера Кичанова: Я в кольце, и это провал( Надо было линзы надевать.

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Дождь: Parkhomenko: 5th of December is Facebook revolution.

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Вера Кичанова: Выхватывают людей из нашего круга. У меня в рукзаке удостоверение прессы, но считаю неправильным его доставать, ибо скандировала.

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Дмитрий Творанович, москвич: Спросил у полицейского, — «как пройти на площадь Тахрир?» мне ответили — «у выхода из метро карта города, посмотрите там».

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Евгения Чирикова:

Народ идет в сторонк м Лубянка (прим. — в сторону метро «Лубянка»)
Омон блокирует, народ кричит шлюхи
Люди стоят перед ментами не расходятся

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Вера Кичанова: Хочу отдельно заметить, что Навальный и Ко вели людей по пешеходной части. На проезжую часть нас выдавливали полицаи. Они и перекрывали улицы.

Мы разрешаем использовать эти фотографии в блогах и СМИ при условии активной ссылки на агентство гражданской журналистики „Ридус“.
Мы разрешаем использовать эти фотографии в блогах и СМИ при условии активной ссылки на агентство гражданской журналистики «Ридус«.

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Максим Кац, бизнесмен: Митинг — норм. Поход на Кремль и прорыв оцепления — не норм. Я против попыток пойти по улицам на Кремль, и очень за то что их разогнали.

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Илья Варламов, фотоблогер: Столкновения с омоном

Пиздец

Дубинки

Очень много ОМОНа

Меня задержали

Х
Хорус

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МК, газета: Как сообщает ЖЖ, известного оппозиционера и блогера Илью Варламова задержала полиция. Митингующих грузят в полицейские автобусы.

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Лолита Груздева, корреспондент «Ъ»: ОППОЗИЦИОНЕР ИЛЬЯ ВАРЛАМОВ ДЕРЖИТЕ МЕНЯ СЕМЕРО

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Нашисты, в Гугл-плюс: Буквально несколько минут назад нам стало известно, что известный юрист и блоггер Алексей Навальный был найден живым в камере предварительного содержания, в которую он был помещен сегодня. Предварительная версия следствия — самоубийство.

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Олег Кашин: Шлите нахуй ебаных нашистов с этой ссылкой про убили.

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Сергей Смирнов: А где орды нашистов? Прячутся за омоновцами на ВДНХ?

На ВДНХ
На ВДНХ

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Константин Рыков, кремлёвец: Смотрю на довольные лица либералов в автозаках. Вот оно счастье :) Омоновцы молодцы! Хорошо работают. Чувствуется опыт Триумфальной. Революция захлебнулась. Госпеп идет гулять. Журналисты Дождя арестованы. Навального пытают в Измайлово :)

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Александр Кашин, другой Кашин: Всем бунтарям которые были со мной в автозаке катают пальцы и берут обьяснения, они совсем не знают про 51 статью и вообще первый раз в ОВД.

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Сергей Смирнов, журналист-левак: Ментовский начальник запрещал рядовым общаться с народом, а те жаловались на зарплату.

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Илья Барабанов: Позвонил Женя Ройзман. Передавал всем привет. Говорит, в России каждый интеллигентный человек должен немного посидеть)))

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Олег Кашин: Вот чему реально рад — что юный коробковец @medvedkrevedkov сидит в ОВД Хамовники и ноет, что просто шел мимо.

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Ульяна Малашенко, журналист: По данным информагентств, на Чистых задержали 300 человек.

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Илья Азар: Это слава. Подошел в Джон Донне незнакомый чувак и сказал: спасибо за карусель.

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Николай Усков, сноб: Ну что?! У следующей Думы есть шанс быть приличным местом. Эта, может, и пяти лет не просидеть. У власти есть ещё шанс, но зазнайство всё погубит. Креативный класс, то есть вы, ребята, от неё отвернулись. Это её главный провал. На президентских выборах надо голосовать за Зюганова. Путин, конечно, станет президентом, но во втором туре. Меня спрашивают, что сделает Зюганов со мной, если победит. Во-первых, не победит. Во-вторых, мне всё равно. Грядёт некто, страшнее Зюганова.

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Илья Клишин: Еду, значит, домой на метро. А в стуке колес мне слышатся тысячи голосов «Россия будет свободной». Серьезно.

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Тина Канделаки: Вторая ночь. Она опасна. Прелести новизны уже нет, а прелести доверия еще нет. #ремарк

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