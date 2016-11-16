В России не принято зарекаться от тюрьмы. Особенно, если ты политик – причем совершенно неважно находишься ли ты во власти, или, наоборот, оппонируешь ей. Тюрьма может появиться в жизни каждого – и за последние несколько в правдивости этой мысли смогли убедиться многие российские политики и государственные деятели.

Министр экономического развития Алексей Улюкаев был арестован якобы при получении взятки от представителей «Роснефти». ФСБ следила за чиновником больше года, расследование было санкционировано Владимиром Путиным. В данный момент Улюкаев находится под домашним арестом.

По версии следствия, Никита Белых лично и через посредника получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 400 тысяч евро за совершение действий в пользу взяткодателя и контролируемых им АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания». Находится в СИЗО.

18 сентября 2015 года управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России в отношении Гайзера и ещё 18 человек было возбуждено уголовное дело по статьям 210 (преступное сообщество) и 159 (мошенничество) УК РФ. При обыске в его личном кабинете были обнаружены документы на офшорные компании на территории Кипра и Сейшельских Островов, крупная сумма денег, часы стоимостью около 1 миллиона долларов и проекты по приобретению самолётов Bombardier и Hawker.

В марте 2015 года был задержан на своём рабочим месте сотрудниками московского отдела ФСБ РФ. В ходе обыска по месту жительства был изъят 1 миллиард рублей наличными. Обыски прошли также в московской квартире и на даче Хорошавина где, помимо денег, было изъято 800 ювелирных изделий (в том числе ручка стоимостью 36 миллионов рублей.

В июле 2016 года в загородном доме Бельянинова сотрудники ФСБ провели обыск. При обыске найдены крупные денежные средства: около 10 миллионов руб., 400 тыс.$ и 300 тыс.€, а также коллекция дорогих ручек и старинных картин. В этот же день Бельянинов, остающийся в статусе свидетеля по уголовному делу о контрабанде, написал заявление об увольнении.

В марте 2015 года задержан по обвинению в мошенничестве при закупке электронных браслетов для арестантов. Ему и его бывшему заместителю Николаю Криволапову, а также Виктору Определёнову (бывший директор ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи» ФСИН России) вменяется хищение 2,7 млрд рублей бюджетных средств.

Денис Сугробов – самый высокопоставленный сотрудник МВД арестованный в современной России. Возглавлял антикоррупционный главк МВД России. Денис Сугробов обвиняется в совершении следующих преступлений: провокация взятки, заведомо ложное обвинение лица в совершении тяжкого преступления, превышение полномочий с причинением тяжких последствий и организация преступного сообщества или участие в нем. Был арестован в феврале 2014 года, следствие ведется до сих пор.

Вячеслав Дудка, бывший губернатор Тульской области, в 2011 году был отправлен в отставку и исключен из «Единой России». Был обвинен в получении взятки. Был признан виновным и приговорен к 9,5 годам лишения свободы. Отбывает срок в колонии строгого режима в Тульской области. По решению суда также был лишен звания полковника запаса.

Васильева обвинялась в мошенничестве и превышения должностных полномочий. 8 мая 2015 года приговорена к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество. По официальным данным, отбывала наказание с 8 мая по 23 июля 2015 года в московском СИЗО, затем 34 дня в колонии во Владимирской области.

Бывший заместитель губернатора Челябинской области и помощник главы Минрегионразвития Виктора Басаргина (сейчас – глава Пермского края). Панов был обвинен в хищении 40 миллионов рублей при подготовке саммита АТЭС-2012 во Владивостоке. В июне 2015 года приговорен к 6,5 годам лишения свободы.

Председатель Законодательной думы Хабаровского края Виктор Чудов был задержан в июне 2015 года. Чудов был обвинен в «присвоении или растрате в особо крупном размере» средств, выделенных на строительство космодрома Восточный. По данным следствия, в 2006-2009 годах Чудов вместе с Юрием Хризманом, бывшим начальником «Дальспецстроя», и его сыном Михаилом Хризманом похитил около 106 миллионов рублей. Чудову грозит до 6 лет лишения свободы.

В 2012 году победил на выборах мэра Ярославля, став единственным в России оппозиционным мэром крупного города. 3 июля 2013 года был арестован по подозрению в вымогательстве взятки в размере 14 млн рублей за продление контракта на уборку города у бизнесмена Сергея Шмелева, одновременно являвшегося депутатом городской думы от «Единой России». В августе 2016 года приговорен к 12,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор обжалован.

Бажанов был арестован в апреле 2013 года по делу о мошенничестве с имуществом госкомпании «Росагролизинг» на 1,124 миллиардов рублей в 2008–2009 годах. В 2014 году следователь, который заменил основного, незаконно отпустил его по амнистии. В том же году уехал в Швейцарию, был объявлен в международный розыск. По слухам, смог урегулировать ситуацию, но возвращаться в Россию пока не собирается.

В апреле 2016 года Григорий Пирумов был задержан по обвинению в в хищении не менее 100 миллионов рублей выделенных из бюджета на реставрацию объектов культурного наследия. По данным следствия, в 2012 году Пирумов создал преступную группу, участники которой заключали госконтракты с недостоверной информацией и завышенной стоимостью услуг на выполнение реставрационных работ с целью хищения денежных средств. В деле пока четыре эпизода: хищение средств, выделенных на выполнение реставрационных работ ансамбля Новодевичьего монастыря, Драмтеатра в Пскове, Иоанно-Предтеченского монастыря и музея Космонавтики в Калуге. В ноябре 2016 года признал свою вину в хищениях.

Националист Александр Белов был задержан 15 октября 2014 года по делу о хищении у вкладчиков казахстанского БТА-банка. Второе дело в отношении политика было возбуждено в августе 2015 года — поводом послужила экспертиза видеозаписи проекта «Срок», на которой, согласно заключению, Белов «осуществил призывы к экстремистским действиям». Приговорен к 7,5 года лишения свободы.

В начале октября телеканал НТВ обвинил Удальцова в передаче «Анатомия протеста-2» в контактах с грузинским политиком Гиви Таргамадзе и подготовке массовых беспорядков. Спустя пять дней против Удальцова было возбуждено уголовное дело по обвинению в подготовке массовых беспорядков. В июле 2014 года Удальцов был приговорен к 4,5 годам лишения свободы, срок истекает в августе 2017 года.

Алексей Навальный вместе с предпринимателем Петром Офицеровым был обвинен в хищении имущества кировского государственного предприятия «Кировлес». 18 июля 2013 года Ленинский районный суд Кирова по итогам рассмотрения дела признал Навального и Офицерова виновными и приговорил к пяти и четырём годам лишения свободы соответственно. 16 октября 2013 года Кировский областной суд заменил лишение свободы на условный срок.

Крупнейшее дело против участников протестного движения в России в период 2011-2012 годов. Никто из обвиняемых не был оправдан. Нам ничего не известно о позиции Алексея Улюкаева, Никиты Белых или кого-то еще из героев этой подборки по поводу «Болотного дела». Будем считать, что все герои нашей подборки были против расправы над участниками Болотной и еще в 2012 году понимали, что показательное политическое дело против оппозиционеров открывает тюремные перспективы и для чиновников — если уж власть научилась сажать, то научилась.