@Russia_calls специально для «Кашина»

Россия впервые в истории принимает мировой турнир мужских взрослых футбольных команд под эгидой FIFA — Кубок конфедераций. В последние годы в британских СМИ муссировалась информация о расизме в среде российских фанатов. Таким образом русофобы журналисты пытались повлиять на выбор хозяйки Чемпионат мира 2018 года.

Всё обошлось — никакой расизм у России мундиаль не отобрал. Более того, в прошедшем сезоне на футбольных стадионах нашей страны не было зафиксировано ни одного случая расизма. Поэтому ни Камеруну, ни отдельным игрокам Германии и Португалии, ни краснокожим чилийцам с мексиканцами в России бояться нечего.

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