Александр Успенский для «Кашина»

В январе 1963 года украинская диаспора в США отмечала 45-летие «дня независимости» – провозглашения Украинской народной республики (УНР). По этому поводу с заявления высказались американские сенаторы и другие политики. Губернатор штата Нью-Йорк Нельсон Рокфеллер тоже присоединился к акции. Это вызвало гневную реакцию СССР. Через СМИ прозвучали обвинения в адрес Рокфеллера – «любимого» героя советской пропаганды. Как отвечала американскому миллиардеру газета «Известия», читайте ниже.

Язык Рокфеллера до Киева не доведет

(международный фельетон)

Нельсон Рокфеллер, губернатор штата Нью-Йорк — человек не бедный. Впрочем, к чему эта дипломатия. Нельсон Рокфеллер — самый богатый человек в Соединенных Штатах Америки. Он миллиардер и в средствах не нуждается. Для него не составляет никакого труда заплатить любую сумму за любую информацию. Недаром же в его частной конторе в Нью-Йорке на 55-й улице пять секретарш денно и нощно вырезают из газет и журналов всевозможные сведения, которые он использует в своих выступлениях. А сами эти выступления пишет целая рота профессоров и литераторов, которым Рокфеллер отваливает не один десяток тысяч долларов в год.

Так неужели весь этот сонм профессоров, журналистов, секретарш потребляет рокфеллеровские деньги зря? Вопрос этот возник у нас в связи с тем, что не далее как 22 января Нельсон Рокфеллер «перепутал» день независимости Украины. Загляни он в любой календарь, этой ошибки не произошло бы. День независимости Украины — это 25 декабря 1917 года, когда украинские трудящиеся сбросили ненавистное иго чужеземных поработителей, изгнали доморощенных эксплуататоров — помещиков и заводчиков, белогвардейских генералов и разбойных атаманов и провозгласили Советскую власть.

Но Нельсон Рокфеллер смотрит в свой собственный календарь, листки которого перекладываются в обратном направлении, где прошлое и будущее поменялись местами. И вот по этому календарю американский миллиардер провозгласил властью, данной ему от доллара, днем независимости Украины 22 января, что было оформлено соответствующим губернаторским указом. Примеру Рокфеллера последовали губернаторы еще нескольких, штатов США.

Не захотели оказаться в положении хуже губернаторского и американские законодатели. В тот же день 22 января заседание сената США началось молитвой «за украинский народ, его свободу и независимость». Сенатор Хью Скотт, республиканец, представляющий достославный штат Пенсильвания, вскарабкался на трибуну и прохрюкал о том, что-де «свобода, которой наслаждаются люди в Соединенных Штатах, не стала образом жизни» граждан стран социалистического лагеря.

Да, не стала и никогда не станет! По-видимому, это-то и выводит из себя мистера Рокфеллера, которого даже его собратья по республиканской партии величают «могильщиком либерализма». Этому ненасытному спруту, который опутал своими щупальцами не одно государство, до сих пор снятся богатства недр украинской земли, ка которые он когда-то чуть было не наложил свою длинную и тяжелую длань.

Если мистер Рокфеллер думает, что его язык до Киева доведет, то он по меньшей мере заблуждается. Заблуждаются и те сенаторы, которые возносят к небу лицемерные молитвы «за украинский народ». Не видать им, как своих ушей, ни украинского угля, ни украинской пшеницы, ни украинского сала! Календарь истории перелистывается только в одном направлении. Сравнительно недавно в нью-йоркских газетах (тогда они еще выходили) появилось объявление, в котором читателям предлагалось набрать любой из семи указанных телефонных номеров и услышать взгляды Рокфеллера по самым раз личным вопросам, начиная с наркотиков и кончая налогами. Так, например, наркоман, которому не терпится принять очередную дозу, мог набрать номер под рубрикой «Наркотики» и услышать следующие успокоительные слова: «Хэлло, говорит Рокфеллер. Наркомания — это страшная болезнь, приводящая в ужас людей на улицах, в парках и на школьных дворах…»

В этой затее есть рациональное зерно. Мы бы посоветовали мистеру Рокфеллеру не поскупиться и заказать международный телефонный разговор с любым жителем Украинской Советской Социалистической Республики. Ответ, который услышал бы американский архимиллиардер и губернатор, был бы приблизительно таким: «Хэлло, мистер Рокфеллер! Антикоммунизм — это опасная болезнь, и чем раньше вы от нее излечитесь, тем будет лучше для вас. А если вы по-прежнему мечтаете заграбастать Украину, то вспомните наркоманов — после сладостных видений их неизменно подстерегает тяжелое похмелье».

(Т. Бульба-младший, «Известия», 23 января 1963 года)

Не молитесь всуе, господа!

Нам стало известно о позорном фарсе, разыгранном некоторыми губернаторами, сенаторами и другими государственными деятелями Америки. Чем же эти деятели встревожены, по какой причине они, как те ведьмы на Лысую гору, слетелись на свой шабаш?

Оказывается, что, поцеловав милостивую ручку господина Рокфеллера, который благословил их на этот шабаш, они поднпли страшный вой, обращенный к господу богу. О чем бы, вы думали, этот вой? Об «освобождении» Украины.

Скажем откровенно заокеанским панам: пусть не молятся всуе. Это напрасный труд. Украинский народ был и вечно будет хозяином на своей земле. Он всегда будет сеять щедрый хлеб, варить мирную сталь, петь родные песни о радости жизни и созидании. И никому не дано лезть грязными руками в нашу светлую хату. Уберите прочь свои загребущие лапы!

(Андрей Малышко, Михаил Чабанивский. Киев, 23 января 1963 года, по телефону)

Мышиная возня

Весть, пришедшая к нам из-за океана, о том, что миллиардер Рокфеллер провозгласил 22 января сего грда «Днем независимости Украины», вряд ли может кого-либо удивить своей неожиданностью. Провокационная возня американских империалистов вокруг так называемой проблемы «угнетенных наций» — дело не новое. Старался на этом поприще и республиканец Эйзенхауэр и его подручный, ныне сброшенный с политической аренв Никсон. Не отстали от них и демократы. Искусственно подогревая страсти, нынешние правители США приплели к своей грязной игре даже светлое имя великого украинского писателя-революционера Тараса Шевченко, затеяв мышиную возню вокруг постройки ему памятника в Вашингтоне.

И вот республиканец Нельсон Рокфеллер, губернатор штата Нью-Йорк, решил тоже порезвиться на хромом коньке.

«Украинской проблемы» сами по себе не могли выдумать ни Рокфеллер, ни сенаторы из Вашингтона, ибо таковой не существует в природе. К тому же об Украине и украинском народе у Рокфеллеров весьма отдаленные и скупые сведения, И тут им пришло на помощь украинское нацистское отребье, выброшенное вон украинским народом со своей земли и влачащее жалкое существование на мусорной свалке истории.

Нетрудно догадаться, почему именно к Украине обратил мистер Рокфеллер свое пылкое внимание. Миллиардер привык иметь дело с цифрами. Украина — самая крупная после Российской Федерации республика, добровольно входящая в состав Советского Союза. Она насчитывает свыше 40 миллионов населения, — это цифра! Она обладает минеральными и экономическими богатствами, — сто жирный куш! Вот бы там раскинуть свои нефтяные компании, бензозаправочные станции, заводы и латифундии! Ведь это новые миллиардные цифры баснословных прибылей…

Нет, господин Рокфеллер, не выйдет! Не верьте подленьким советникам из недобитых гитлеровских наймитов — палачей родного народа. Заявляя вам, что украинский народ только и ждет вас в роли освободителя, а их — должности министров и губернаторов, они бессовестно врут. Их предшественники призывали когда-то на Украину и войска Вильгельма, и многочисленные армии Антанты, а они сами — черные полчища Гитлера Что из этого вышло, всем хорошо известно.

Будьте уверены, что свободолюбивый мужественный украинский народ, обретший подлинную свободу и независимость в семье братских советских пародов, проявил бы не меньше стойкости и героизма, если бы ему снова пришлось встретить непрошеных гостей!

Оставьте бесплодные мечты посоветуйте сделать то же самое своим единомышленникам из конгресса, госдепартамента. Пентагона и других государственных учреждений, позорящих своими действия ми великую страну Вашингтона, Линкольна, Рузвельта.

И перестаньте дурачить честной люд высокими словами «свобода», «равенство», «человеческие права». Вы не имеете права их произносить. И вы, мистер Рокфеллер, и ващ друг мэр Вагнер, и все остальные, заправилы, окружающие и охраняющие ту Америку, где богатство поднято до вершин небоскребов, а страшная позорная нищета ползает на дне трущоб Гарлема, Бауэри и других районов американских городов.

Я их видел своими глазами. Мне пришлось быть в Ныо-Йорке и осенью 1958 года, когда вы, мистер Нельсон Рокфеллер, впервые были избраны на пост губернатора, и осенью 1960-го, когда вы баллотировались вторично. Хотя вы снова победили, далось вам это нелегко: число голосов за вас резко уменьшилось. Смотрите, не покатиться бы вам по пути Никсона и других оголтелых реакционеров.

А, впрочем, меня мало интересует ваша личная судьба. Скажу вам твердо и окончательно лишь одно: грабить Украину не будете! Нет, господин Рокфеллер, не желаем! Не дадим!

(Любомир Дмитерко, Киев, 24 января 1963 года, по телефону)

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