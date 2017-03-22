Александр Успенский для «Кашина»

Во время Холодной войны СССР представлял Рокфеллеров одними из самых могущественных и зловещих людей мира. В чем конкретно обвиняли Рокфеллеров, можно узнать из этой статьи газеты «Правда» шестидесятилетней давности:

Миллиарды долларов, нажитые на крови и страданиях народов

Рокфеллеры… Сколько гор бумаги и озер чернил извели идеологические оруженосцы капитализма, прославляя на весь мир щедрые благодеяния, великодушие и предприимчивость этих нефтяных королей Америки. Но для миллионов людей во всех концах света — в Техасе и Калифорнии, в Бельгийском Конго и Венесуэле, в Боливии и Ираке, в Лондоне и Мадриде, в Коста-Рика и Турции — имя Рокфеллеров давно уже стало символом самой изощренной жестокости, чудовищной эксплуатации и человеконенавистничества.

Кто такие Рокфеллеры, каков их жизненный путь, каким образом они нажили свои несметные богатства и что замышляют они против народов мира, — обо всем этом живо и убедительно рассказывает «Комсомольская правда» на двух страницах номера за 25 мая [1957 года]. Рассказ об одном из шестидесяти семейств американских миллиардеров, которые, по меткому выражению Владимира Ильича Ленина, «открыли особенно трагическую страницу в кровавой истории кровавого империализма», читается с большим интересом. Он насыщен многочисленными фактами из жизни семейства Рокфеллеров, разительными примерами их стяжательства и всевластия, богато иллюстрирован фотоснимками.

На одном из фотоснимков мы видим пятерых братьев Рокфеллеров. Это внуки Джона Рокфеллера I — основателя крупнейшей в мире нефтяной империи. Внуки Джона I владеют ныне предприятиями и контролируют компании с общим капиталом в 26 миллиардов 700 миллионов долларов. Они являются полновластными хозяевами сотен промышленных и транспортных компаний, банков, страховых обществ, рудников, шахт, заводов, фруктовых и сельскохозяйственных плантаций, газет, киностудий, издательств, предприятий общественного пользования и многих других объединений.

«Но главное богатство братьев, — говорится в очерке «Комсомольской правды» о семействе Рокфеллеров, — это нефть. Братьям принадлежат нефтяные компании «Стандард ойл оф Нью-Джерси», «Сокони вакуум ойл», «Стандардойл оф Индиэна». «Стандард онлоф Калифорниа», «Атлантик рифайнинг», «Огайо ойл», десятки дочерних предприятий этих компаний. После второй мировой войны район сбыта «Стандард ойл» охватил огромную территорию на которой проживало 1.670 миллионов человек, или 72 процента населения всего земного шара».

И на каждом долларе Рокфеллеров — следы слез, крови и страданий миллионов людей. Вся история их династии — это история наглых афер, мошенничества, насилия и военных авантюр.

«Рокфеллеры воюют, Рокфеллеры не могут не воевать» — так называется один из интереснейших разделов рассказа «Комсомольской правды» о нефтяных магнатах США. На конкретных, убедительных примерах авторы рассказа показывают, как росли и приумножались богатства Рокфеллеров на войнах и аннексиях американскими империалистами чужих территорий. «Первая мировая война, — читаем мы в газете, — унесшая десять миллионов человеческих жизней, дала Рокфеллеру 450 миллионов долларов чистой прибыли. Нехитрая арифметика: на каждом убитом Джон II (Рокфеллер) заработал по сорок пять долларов».

А сколько заработали братья Рокфеллеры на второй мировой войне? «Европа вышла из войны обескровленной и опустошенной, война унесла 27 миллионов человеческих жизней, а счет Рокфеллеров возрос на 2 миллиарда 127 миллионов долларов». Так строил свое благополучие, наживал миллиарды долларов «дом Рокфеллеров» на войнах, бедствиях и страданиях народов.

Еще один снимок. На нем запечатлены руины Порт-Саида. Нельзя без волнения смотреть на египетских матерей, одетых в траурное одеяние и отыскивающих на пепелищах остатки своего домашнего скарба, а может быть, и останки убитых вражеской бомбой детей. А в это же время Рокфеллеры подсчитывали новые барыши, нажитые в результате искусственного взвинчивания цен на нефть вскоре после начала англо-франко-израильской агрессии в Египте. Спровоцированная империалистами война против свободолюбивого египетского народа принесла Рокфеллерам один миллиард долларов прибылей!

«Нефтяная дипломатия» Рокфеллеров, послушным исполнителем которой является Джон Фостер Даллес, носит неизменно агрессивный характер. Нефтяные магнаты США кровно заинтересованы в «холодной войне», разжигании гонки вооружений и обострении международной напряженности. Ярким примером этого может служить пресловутая «доктрина Эйзенхауэра», рожденная по воле и указанию «дома Рокфеллров». «Вчера кровь лилась на Порт-Саида. — подчеркивает Комсомольская правда», — сегодня она — на мостовых иорданских городов… Так действует «доктрина Эйзенхауэра», так повелевает воля Рокфеллеров. Империализм продолжает свой кровавый путь». «Комсомольская правда» рассказала лишь об одном из шестидесяти семейств американских миллиардеров — этих подлинных хозяев Соединенных Штатов Америки. Но это, как пишут авторы, «рассказ о волчьих законах капиталистического мира, о неслыханных грабежах, об эксплуатации миллионов трудящихся, о войнах, без которых немыслим империализм».

Следует пожелать, чтобы этот острый, хорошо аргументированный памфлет, показывающий подлинное лицо империалистических хищников, стал достоянием не только читателей «Комсомольской правды», но и широких кругов советской общественности. Его нужно издать отдельной брошюрой, ибо такой материал — сильное и действенное оружие в борьбе против тех, кто сколачивает агрессивные военные блоки, размахивает водородной и атомной бомбой, готовит новую войну.

(без подписи, «Правда», 25 мая 1957)

Спустя семь лет Дэвид Рокфеллер (умерший 20 марта 2017 года) приехал в СССР устанавливать деловые отношения. Он дал пресс-конференцию, о чём было сообщено в газетах:

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