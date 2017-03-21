Александр Успенский для «Кашина»

Рокфеллеры нередко появлялись на полосах советской прессы. Их называли одними из тех, кто управляет экономикой США. Американский экономист-марксист Виктор Перло в 1957 году разложил, какие финансовые группы влияют не только на распределение капиталов, но на внешнюю политику империалистов. Его аналитическую статью перевела «Правда».

Американские финансовые магнаты и внешняя политика США

Расходы Соединенных Штатов на военные цели — 46 миллиардов долларов в год — равны всему национальному доходу любой другой капиталистической страны или даже превышают его. Американские капиталовложения за границей оцениваются в 45 миллиардов долларов. Огромные военные расходы в мирное время и такая развернутая экспансия во всех районах капиталистического мира не имеют себе прецедента. Производство оружия и капиталовложения за границей приносят — каждое в отдельности — 25 процентов прибылей крупным корпорациям Америки. Взятые вместе, эти прибыли составляют половину всех прибылей; эта растущая, «динамическая» доля прибылей тесно связана с милитаристской, экспансионистской политикой.

Разумеется, могущественные люди в Америке поддерживают эту политику и способствуют ее осуществлению. Однако они соперничают из-за дележа прибылей. Это порождает между нами конфликты относительно направления внешней политики США, усиливающиеся в результате растущих экономических трудностей, с которыми встречается Уолл-стрит. Политические деятели пытаются скрыть подлинную сущность проблем с помощью «моральных» аргументов. Некоторые политические разногласия отражают скорее различные мнения о данной ситуации, чем особое столкновение интересов монополий. Однако можно попытаться хотя бы частично определить позиции групп финансового капитала по некоторым ключевым впоросам американской политики.

Основные финансовые группы

Пятьдесят с лишним лет назад американский исследователь трестов Джон Муди указывал, что тресты находятся под господством запутанной сети групп капиталистов, причем все эти группы «зависят двух гигантских групп — Рокфеллера и Моргана и тесно связаны с ними. Обе эти группы-гиганты представляют собой сердце деловой и торговой жизни страны, а все прочие группы — это ответвления, которые по тысячам путей пронизывают всю жизнь нашей страны и влияние которых ощущается в каждом доме, в любом селении».

Эти две гигантские группы финансового капитала до сих пир стоят на вершине расширившейся структуры американского монополитистического капитализма. Они контролируют корпорации с активами, составляющими по крайней мере 125 миллионов долларов. Под контролем шести других групп находятся корпорации с общими капиталами примерно в 100 миллиардов долларов. Группы Дюпона, Меллона и «Фёрст нейшнл сити банк оф Нью-Йорк» имеют центр влияния в восточных районах США. Центрами влияния Кливлендской, Чикагской групп и «Бэнк оф Америка» (Сан-Франциско) являются районы среднего и дальнего запада страны. В течение прошедших двадцати лет групп «Фёрст нейшил сити банк оф Нью-Йорк» и «Бэнк оф Америка» стали крупными факторами. Тем временем упало влияние группы Куи-Леб и Бостонской группы, и они не являются уж больше крупной силой.

Наиболее важные изменения касаются Морганов и Рокфеллеров. Во многих отношениях обе группы действуют как объединенная монополия. И в то же время на протяжении шестидесяти лет они были соперниками в борьбе за господство — иногда открытыми, но чаще тайными. С начала этого столетия и на протяжении двадцатых годов группа Моргана шла впереди и как бесспорный финансовый хозяин на Уолл-стрите, и как сила, оказывающая главное влияние на решение многих основных внешнеполитических проблем. Но затем рокфеллеровская группа стала быстро продвигаться вперед. Она догнала группу Моргана по своей экономической мощи и превзошла се по политическому влиянию.

Причиной этого изменения явилось то, что ведущей отраслью промышленного и американского капитализма стала добыча нефти, а не производство стали, как это было прежде. Превосходство Морганов было основано на контроле над стальными трестами, сила же Рокфеллеров зиждется на контроле над добычей нефти. Сегодня капиталы гигантских нефтяных компаний почти втрое превышают капиталы крупных стальных компаний.

События на мировой арене ускорили изменения в соотношении сил между группами Моргана и Рокфеллера. Связи с английским и французским капиталом сыграли ли решающую роль в первоначальном возвышении Морганов и в последующее время оставались существенным источником их мощи. Ослабление английского и Французского империализма в итоге второй мировой войны подорвало позиции Морганов. С другой стороны, Рокфеллеры развертывали свою деятельность и слаборазвитых странах, где находятся главные нефтяные месторождения. Но мере того, как империализм США — иногда за счет своих английских и Французских соперников — устанавливал эффективный контроль над многими из этих стран, нефтяные компании Рокфеллеров вторгались туда.

Агенты Рокфеллеров Джон Фостер Даллес и его брат Аллен Даллес лично возглавляют проведение «холодной войны»

25 лет назад моргановская империя была вдвое больше, чем империя Рокфеллеров, но теперь обе они почти равны по своим размерам. Капиталовложения Рокфеллеров за границей увеличивались особенно разительно, и в настоящее время они в два — три раза превосходят капиталовложении Моргаиов. С 1944 года рокфеллеровская группа в основном вершит делами республиканской партии; ее представители занимают многие, руководящие постыв правительстве Эйзенхауэра.

Основные внешнеполитические проблемы, стоящие перед Америкой, таковы: 1. Разоружение или дальнейшие военные приготовления. 2. Торговля с социалистическими странами или сохранение долларового занавеса». 3. Приспособление к изменившимся условиям в бывшем колониальном мире или политика «на грани войны». 4. Курс на длительное мирное сосуществование с социалистическим миром или активная подготовка к третьей мировой войне.

Меняющееся соотношение сил в мире, в частности усиление мощи социалистического лагеря, могучее антиимпералистического движения в Азии и Африке, рост движения в защиту мира повсюду, в том числе в Соединенных Штатах, — все это способствовало расширению круга разногласий между монополистическим вопросам. По мере того, как расходы на «холодную войну» все больше возрастают, некоторые группы обнаруживают, что они уже не могут так наживиться на «холодной войне». Как прежде, и считают желательным избрать вторую альтернативу по одной или нескольким проблемам, указанным выше.

В чем заключаются некоторые из таких разногласий и какие группы финансового капитала США затронуты этими разногласиями?

Рокфеллеры и внешняя политика

Рокфеллероская группа больше, чем другие, наживается на «холодной воине». Она возглавляет осуществление политики «холодной войны». С 1940 года прибыли нефтяных компаний от капиталовложений за границей возросли в двенадцать раз. В 1956 году нефтяные компании сообщили, что на их долю приходится 62 процента вывоза нового капитала и что они получили шестьдесят процентов доходов от ранее сделанных капиталовложений. Почти три четверти общих прибылей крупнейшей из рокфеллеровских компаний – «Стандард ойл оф Нью-Джерси» получены от капиталовложений за границей. Примерно десять процентов деятельности нефтяной промышленности в самих США составляет продажа авиационного горючего и других нефтепродуктов вооруженным силам.

Стремление военных кругов и дипломатии США навязать иностранным государствам господство нефтяных компаний представляет собой главный источник прибылей «Стандард ойл». Нефтяные компании потеряли свои капиталовложения в результате национализации в ряде социалистических и капиталистических стран. Они больше других страшатся антиимпериалистического движения и больше всего ненавидят победоносных инициаторов этого движения в социалистическом мире.

Агенты Рокфеллеров лично возглавляют проведение «холодной войны». Джон Фостер Даллес и его брат Аллен Даллес – руководитель центрального разведывательного управления США – появились в Вашингтоне после того, как в течение десятилетий они тесно сотрудничали с рокфеллеровский нефтяной монополией «Стандард ойл». Страусс – руководитель комиссии по вопросам атомной энергии, ведающей производством водродных бомб, – прежде был финансовым советником семейства Рокфеллеров. Брэндидж, заправляющий бюджетными делами, в прошлом возглавлял фирму, которая ведет учет деятельности «Стандарт ойл». Нельсон Рокфеллер был советником президента США по вопросам «холодной войны». Наследник «Стандарт ойл» Джон Хэй Уитни заменил зятя Рокфеллеров – Уинтропа Олдрича на посту посла США в Англии.

Наряду с государственным департаментом США «Стандарт ойл» имеет свой сложнейший частный дипломатический аппарат, что играет решающую роль во внешней политике. По словам бывшею помощника государственного секретаря США. А. А. Бёрле. «американское государство передает в руки управляющих корпорациями главную ответственность за вопросы как внешней, так и внутренней политики». Президент «Стандарт ойл оф Нью-Джерси» Холман стоит во главе организации «Крестовый Поход за свободу», в ведении которой находятся радиостанция «Свободная Европа» и другие полуофициальные агентства ни проведению «холодной войны».

Рокфеллероская группа больше, чем другие, наживается на «холодной воине»

Джон Д. Рокфеллер III, не соглашаясь с другими капиталистами, посоветовал государственному департаменту США принять политику полного эмбарго против Китая в 1949 году. Нефтяные компании яростно выступают против торговых отношений между Востоком и Западом. В 1955 году Нельсон Рокфеллер вместе с адмиралом Рэдфордом успешно навязали президенту США формулу о «воздушной инспекции» для того, чтобы избежать серьезных переговоров по вопросу разоружения.

Даллес, конечно, несет личную ответственность за разработку таких провокационных формул «холодной войны», как «массированное возмездие», балансирование «на грани войны», которые ныне стяжали позорную славу. Говоря о «доктрине Эйзенхауэра» для Среднего Востока, кандидат демократической партии на пост вице-президента США на прошлогодних выборах сенатор Кефовер заявил: «Я не думаю, что американский народ желает проведениия внешней политики, в основу которой положены интересы международных нефтяных компаний».

Другие связи Даллеса укрепляют его основную связь со «Стандарт ойл». Он также тесно связан с группой «Фёрст нейшнл сити банк оф Нью-Йорк». Могущество этого банка – традиционного банка американского империализма за границей — значительно возросло в результате ею превращения в ведущую силу в милитаризованной авиационной промышленности, где ныне сосредоточен, наибольшее число промышленных рабочих в США. За рубежом Даллес главным образом связан с самыми реакционными кругами германского империализма.

Мэрилин Монро на открытии «Sidewalk Superintendents Club» в Rockefeller Center на Манхэттене, 1957 год:

В 1920 году Даллес, бывший тогда молодым адвокатом, работал для германского правительства, а позднее его юридическая фирма представляла интересы немецкого правительства и корпораций. Некоторые основные разногласия, как уже отмечалось выше, примерно половину всех прибылей крупный капитал получает в результате «холодной войны». С другой стороны, монополии не в состоянии полностью сбросить с себя бремя налогов, необходимых для финансирования «холодной войны». Ставка налогов на прибыли корпораций по-прежнему составляет 52 процента. Подоходный налог, взимаемый с наиболее состоятельных лиц, остается высоким, хотя в обоих случаях в законе имеются «лазейки», с помощью которых налоги на деле значительно уменьшаются по сравнению с официальными налоговыми ставками.

В соотношении налоговых ставок наблюдается много различий. И тут нефтяные монополии находятся в наиболее благоприятном положении. Они получают львиную долю прибылей от капиталовложений за границей, а кроме того, и военные заказы. В то же время они пользуются специальными льготами, по которым ставки налогов, взимаемых с нефтяных компании, снижены до 24 процентов или еще больше.

В совсем ином положении находится, например, корпорация «Дженерал моторс» — главная монополия по производству моторизованных машин и оборудования. Примерно 15 процентов прибылей этой компании поступает от капиталовложений в других странах, расположенных в районах, где в настоящее время не существует угрозы политических перемен. Только 5 процентов деятельности производство оружия, тогда как во время корейской Войны эта цифра достигала 20 процентов. С другой стороны, для «Дженерал моторс» не предусмотрено специального исключения из положения о 52-процентной ставке налогов на прибыли корпораций. Эта компания заинтересована в осуществлении большой программы строительства дорог в США для того, чтобы расширить рынок для продажи автомобилей, однако дорожному строительству препятствуют слишком высокие расходы на военные цели.

«Дженерал моторс» не возражала бы против продажи автомашин социалистическим странам. Ослабление «холодной войны» привело бы к увеличению чистых прибылей «Дженерал моторс» и группы Дюпона, которая контролирует эту компанию. Понятно поэтому, почему недавний министр обороны США Чарльз Вильсон, связанный с «Дженерал моторе», пытался уменьшить рост расходов на поенные цели и ослабить периодические вспышки военной истерии в Вашингтоне. Вильсон выступает за «холодную войну» и за высокие военные расходы, но в определенных рамках.

В течение минувших двух с лишним лет Гарольд Стассен тщетно пытался добиться того, чтобы в негибкой внешней политике США была сделана уступка по вопросу о разоружении. Даллес, Никсон, Нельсон, Рокфеллер и другие неизменно препятствовали ему и одерживали над ним верх. Он получил публичный выговор от правительства Эйзенхауэра и стал объектом насмешек на съезде республиканской партии в 1956 году, когда он критиковал Никсона. Почему же Стассен так долго сохраняет свой высокий пост? Ответ прост. На политической арене его поддерживает группа Моргана, которая до сих пор пользуется в Америке большим влиянием, достаточным для того, чтобы предотвратить беспрепятственное изгнание своего агента из высших правительственных кругов.

(фрагмент публикаций газеты «Правда», 20.11.1957)

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