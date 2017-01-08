Вот уже третье Рождество я встречу в «Кремлёвском централе», это конечно очень тяжело не видеть моих любимых детей Ивана и Ставра, супругу, маму, папу, бабушку и крестников… Обычно мы проводили эти дни вместе: ходи в гости, дарили подарки, стояли на рождественской службе. Но, видимо, такое испытание выпало мне. Буду встречать праздник с новыми друзьями, помолюсь в камере. В прошлом году я нашёл в себе силы держать Рождественский пост. А сейчас темперамент моих благодетелей не позволяет уклониться от чревоугодия. Оправдываю себя тем, что выбрасывать продукты, которые нам присылают от чистого сердца, наши близкие, наверное ещё больший грех, чем несоблюдение поста…

Дело моё вернулось из апелляционной инстанции МосГорСуда, обратно в Мещанский суд для исправления допущенных нарушений. Меня не уведомили о рассмотрении моих ходатайств об ознакомлении с материалами дела, о принятии замечаний на приговор судебного заседания, и, соответственно, вообще не рассмотрели эти ходатайства. 23 декабря я был в Мещанском суде, где нашли только 108-114 и 116 тома уголовного дела, с остальными ознакомиться возможности не представили, а без этого сложно качественно подготовить апелляционную жалобу. Приняты ли мои замечания на протокол неизвестно, а это существенно, так как протокол важнейшее доказательство по делу, а при его составлении, судья, видимо, попросил «слегка» скорректировать слова ряда свидетелей, показывающие их абсолютную неосведомлённость о предмете, по которому их «попросили» выступить. Я также ходатайствовал о приобщении аудиозаписи, которая велась адвокатами на протяжении всего процесса, для возможности правильного исследования свидетельских показаний.

Как я понял, исполнять постановления МосГорСуда об ознакомлении меня с материалами дела, в Мещанском суде в принципе не собираются, и планируют направить дело в Мосгорсуд 10 января 2017 года. Соответственно знакомиться с остальными 110 томами я буду уже в МосГорСуде, если они опять не вернут дело в Мещанский суд. Но жалобу на подобное нарушения я уже отправил.

В суде обнаружил при изучении материалов дела замечательное, что часть вещественных доказательств вообще утеряна (!). В том числе не обнаружил CD-диска, направленного из Казахстана с какими-то материалами, нет в деле и подтверждений, что судья отправлял запросы, которые были им сделаны по ходатайству моих адвокатов, для получения информации из госорганов, подтверждающих мою непричастность к инкриминируемым преступлениям.

Отсутствуют ответы из большинства инстанций, в которые обращался судья, а некоторые ответы пришли после оглашения приговора. Почему «судья» Тришкин так спешил вынести приговор? Не дожидаясь ответов на запросы, которые сам же сделал? Всё просто. 24 августа 2016 года Российская Федерация официально признала в Европейском Суде по Правам Человека (ЕСПЧ), что незаконно удерживала меня в СИЗО (напомню, что в октябре 2014 я был арестован по обвинению в «легализации», за которую УПК ареста не предусматривает). И, если бы приговор вынесен не был, пришлось бы меня выпускать. За «хорошую работу» Тришкина, после того как он «напялил» на меня свой «кафтан» на 7,5 лет и почти 5 миллиардов рублей ущерба, повысили, теперь он работает в МосГорСуде…

Обнаружил в деле показательную цитату из заявления Георгия Игоревича Боровикова: «Мне хорошо известно о плотных контактах Поткина с сотрудниками американской разведки, работающими в посольстве США, и о контактах с бандгруппой из числа окружения уголовного авторитета по кличке «Оркский», который осуществлял «крышевание» Поткина со стороны бандитов. Опасаюсь за жизнь моих престарелых родителей». Эх, бедный Йорик…. Как напоминает что-то из доносов 20-50-х годов прошлого века. И смешно и грустно. Не думал, что такое бывает, да ещё и со мной…

Я направил заявление в прокуратуру с просьбой привлечь Боровикова за клевету и дачу ложных показаний в суде. Но молюсь о спасении его души ежедневно…. Если кто-то может помочь мне найти лиц, пострадавших от деятельности «адвоката» Сташевского, пусть свяжется со мной через сайт Росузника или моих близких. Этот человек, Сташевский, не может быть адвокатом, и должен быть лишён статуса. Он работает не на клиента, а на кураторов из ЧК и вообще склонен к мелкому мошенничеству и шизофрении на почве алкоголизма. Это он дословно диктовал для судебного процесса все эти бредни Боровикову, что и как говорить….

Рассмотрение моей жалобы на приговор возможно не ранее конца января…. Всем хороших Рождественских каникул!

С уважением, ваш Александр Белов.

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Белов (Поткин) Александр Анатольевич, арест — 2014 г., осужден на 7,5 лет лагерей, формально — за «попытки разрушить Евразийский союз согласно заявлению гражданина Казахстана», фактически — за организацию антипутинских протестов в 2011-2013 годах и отказ поддерживать внешнюю политику Путина. Экс-лидер ныне запрещенных ДПНИ и Русских, соратник ЦентрОргКомитета Русского Марша

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