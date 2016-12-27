В третий раз начались выборы журналиста года по версии читателей «Кашина». Как и ранее в списке претендентов люди разных политических взглядов, которые работают в разных форматах и освещают разные темы.

На этот раз голосование проходит в один тур и по советской системе — нужно просмотреть весь список кандидатов, «вычеркивая» их или голосуя «за». Но можно выбрать любое количество кандидатов. Голосование заканчивается в 23:00 (МСК) 1 января 2017 года.

В дополнение можно проголосовать за — СМИ 2016 года.

Список журналистов-претендентов:

Илья Азар (“Meduza”) — Человек, ставший поводом для уничтожения Ленты.ру в 2014 году, теперь был вынужден покинуть “Медузу”, но остается классиком жанра интервью с неприятным человеком и спорного репортажа о непонятном явлении.

Олег Ролдугин (“Собеседник”) — Неизвестный герой-расследователь (возможно, под псевдонимом), вернувший подзабытому таблоиду былую славу — именно он выяснил, что стало с Людмилой Путиной и при чем здесь Артур Очеретный.

Сергей Канев, Евгения Альбац (“The New Times”) — В альянсе с легендарным редактором-демократом знаменитый криминальный репортер “Новой газеты” выяснил много нового о семье Владимира Путина и не только о ней.

Илья Жегулёв (“Meduza”) — Человек, воспитанный в традициях деловой прессы нулевых и научившийся обижать героев своих расследований-профайлов так изящно, что, обижаясь на него публично, они выглядят идиотами.

Галина Мурсалиева (“Новая газета”) — Автор текста года о китах и детских самоубийствах обогатила российскую культуру множеством мемов вплоть до знаменитого “Смерть едет на единороге в ад” с сайта иркутского СК.

Ольга Скабеева и Евгений Попов (ВГТРК) — Самое злое семейное ток-шоу российского телевидения — в программе “60 минут” на канале “Россия-1” супружеская пара ведущих нагнетает и усугубляет в прямом эфире каждый день. У героев шоу есть и собственные достижения — Скабеева превратила расследование допингового скандала в собственное расследование о нравах западных журналистов, а Попов выяснил, что Навальный — это не просто Навальный, а агент ЦРУ.

Евгений Савин (“Матч ТВ”) — Успешно переквалифицировался из футболиста в телеведущие, что оценили зрители и новые коллеги. Кроме футбола, в эфире протестировал на себе паралимпийские виды спорта.

Андрей Норкин (НТВ, “Царьград”) — Звезда “уникального журналистского коллектива” НТВ сумел найти себя в новом времени и стал самым ярким патриотическим журналистом, способным, если понадобится, даже подраться с проукраинским гостем в студии.

Юрий Пронько (“Царьград”) — Человек, в эфире которого Навальный когда-то впервые произнес “партия жуликов и воров”, сумел искупить свой грех перед родиной и стал главным патриотическим журналистом с экономической специализацией — в эфире Царьграда он борется с либералами из “экономического блока” правительства.

Егор Сковорода (“Медиазона”) — Репортёр Медиазоны, сумевший в красках описать, что происходит с человеком, когда через него пускают электрический ток (репортаж с суда над Клыхом и Карпюком).

Майкл Бом — Американское происхождение и паспорт позволили ему стать главным американцем российского телевидения, лично ответственным за все поступки администрации Обамы, которая, впрочем, вряд ли знает о существовании американца, заброшенного судьбой в студию российских ток-шоу.

Юлиана Лизер (“Moloko plus”) — Шеф-редактор первого в России журнала об ультранасилии, издаваемого на народные деньги.

Никита Сологуб (“Медиазона”) — Мастер репортажа о полицейском насилии, журналист года по версии журнала GQ.

Елена Костюченко (“Новая газета”) — Начала год с репортажа о наложнице из Исламского государства, закончила пронзительной историей о судьбе пострадавшей в Беслане Фатимы Дзгоевой.

Евгений Фельдман (“Новая газета”) — Человек, глазами которого русские соцсети наблюдали за президентской гонкой в США, автор книги об этой кампании, которая скоро выйдет.

Александр Черных (“Коммерсантъ”) — Человек, умеющий находить ад в самых унылых проявлениях государственной и общественной жизни.

Денис Романцов (Sports.ru) — Автор биографических очерков о спортсменах, которые заставляют читателей предаться воспоминаниям.

Юрий Дудь (Sports.ru, “Матч ТВ”) — Смог превратить политическую рекламу “Яблока” в медиасобытие, зажигательно берёт интервью и на спортивные темы.

Александрина Елагина (“Moloko plus”) — Автор лучшего репортажа о нынешнем состоянии кавказского подполья, доступного онлайн на “Кашине”.

Екатерина Фомина (“Новая газета”) — Репортёр, который всегда добирается до места тех событий, за которыми другие следят через социальные сети.

Сергей Простаков (“Открытая Россия”) — Человек, превративший сайт “Открытой России” в маленькую “Русскую планету”, энтузиаст малых медиа.

Максим Кононенко (ВГТРК, “Известия”, “Russia Today”) — Самый одиозный патриотический колумнист остаётся самым здравомыслящим автором из всех, кого печатают пропагандистские издания.

Захар Прилепин (“Царьград”, “РЕН ТВ”) — Ларри Кинг русского мира, главный интервьюер “Царьграда”, советник Захарченко, также бывшего гостем его программы. Первооткрыватель Юрия Лозы-комментатора в своём музыкальном шоу о русских рокерах.

Илья Варламов (Varlamov.ru) — “Ревизорро” для мэров и губернаторов, автор лучшего россиеведеческого цикла о хороших плохих городах. Торговец елками. Урбанист. Владелец малого медиа.

Зоя Светова (“Открытая Россия”) — Главный гуманист судебной журналистики, человек, готовый спасти от тюрьмы всех — от Светланы Давыдовой до Варвары Карауловой.

Ева Меркачева (МК) — Журналист, сумевший конвертировать своё членство в ОНК в серию захватывающих тюремных эксклюзивов.

Павел Каныгин (“Новая газета”) — Вернувшись с войны, которая в прошлом году обеспечила его званием журналиста года по версии Кашина, взял серию интервью у самых отвратительных людей России.

Егор Погром (“Спутник и Погром”) — Новый главный автор знаменитого сайта Егора Просвирнина сохраняет свое инкогнито и не боится спецслужб.

Михаил Рубин (РБК) — Политический журналист и один из главных авторов РБК времен до двойной сплошной.

Павел Лобков (“Дождь”) — Автор и ведущий “Бремени новостей” и идеолог “открытого фейсбука”, объединяющего коллектив “Дождя”.

Александр Сотник — Легенда демократического олдскула в прогрессивном ютюберском формате продолжает не сдаваться.

Аркадий Бабченко — Человек, который остаётся бескомпромиссным, когда остальные уже уехали на Украину.

Даша Саркисян, Марианна Мирзоян, Карина Назаретян («Намочи манту») — Легендарный телеграм-канал, меняющий наше представление о мире.

Евгений Поддубный (ВГТРК) — Главный военный репортер ВГТРК, глазами которого мы смотрели на взятие Пальмиры.

Дмитрий Киселёв (ВГТРК, “Россия Сегодня”) — Самый популярный ведущий итоговой новостной передачи зажигал настолько, что сюжеты “Вестей-Недели” не выдерживали Хиллари Клинтон и тросы на авианосце “Адмирал Кузнецов”.

Божена Рынска (SNС) — Практически отойдя от активного светского хроникёрства, в последние дни года совершила решающий рывок и снова стала самым спорным российским журналистом.

Екатерина Винокурова (Znak.com) — Последний романтик классической политической журналистики, летописец кремлёвских тайн.

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Напомним, что в 2014 году журналистами года стали Александр Коц и Дмитрий Стешин. В 2015 году голосование выиграл Павел Каныгин.