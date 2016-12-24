Если мы искренне считаем, что истина рождается в спорах и нормальное развитие общества возможно лишь при наличии многих идейных течений и платформ, тогда одной декларацией о сотрудничестве комсомола с другими организациями не обойдешься. Необходимо на деле оказывать им помощь и поддержку (и организационную, и материальную), использовать право законодательной инициативы. Быстрое возникновение серьёзных политических организаций социалистической ориентации возможно только изнутри существующих структур: партии, комсомола и т.д.

Путь чистки и отсечения от комсомола «инакомыслящих» лишь замедлит процесс демократизации. О том, каким будет его авторитет после этого, я и не говорю.

Никакая организация не сможет существовать, если не будут в ней четко обозначены центростремительные объединяющие силы. Исторический опыт показывает: возможны организации, существующие за счет внешнего воздействия, угрозы наказания, традиций, уставных принципов. Но что-то повторять этот опыт сегодня не хочется.

Остается другой вариант — организации, созданные на основе внутренней взаимной заинтересованности. Мотивы могут быт совершенно различными.

Если мы сами не знаем, что делать, то никакой форум нам этого не подскажет, как не сможет и предложить всеобщую модель взаимной заинтересованности. Взгляните на приоритеты сегодняшних организаций. У одних главное — политика, у других — экономика. У третьих — досуг, экология и т.д. Возможно, в чем-то это и плохо, но не будем забывать, что такой разброс интересов в конце концов просто следствие сегодняшнего состояния ВЛКСМ (молодежного «среза» общества).

Да, я за идейное размежевание, но против немедленного раскола. Сегодня, когда, например, наши социалисты и социал-демократы пока не могут объяснить, чем они отличаются друг от друга, раскол может произойти только по личным амбициям, национальным, профессиональным или территориальным признакам. Нужен переходный этап, во время которого возникнут условия для осознанного самоопределения, поиска единомышленников, постановки целей и программ.

Каковы эти условия? Свобода выхода из организации, свобода выбора новой, возможность создания первичных организаций по функциональным и идейным признакам, по интересам. Свобода первичной организации в выборе себе вышестоящей. Гарантия прав меньшинства. Приоритет интересов первичен.

Это будет тактика только переходного этапа, и она должна отличаться от обычной тактики

Сергей Кириенко, секретарь Горьковского обкома ВЛКСМ, делегат XXI съезда ВЛКСМ, май 1990 года.