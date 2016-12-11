@Russia_calls специально для «Кашина»

В декабре 2010 года на улицы неожиданно вышли тысячи протестующих против результатов выборов в Госдуму. О том, как это выглядело, читайте в нашем вольном пересказе словами самих же участников тех событий. Это вторая часть «пьесы» (первая — тут). Внимание: в тексте содержится ненормативная лексика, потому что в 2011 году было принято материться.

Кристина Потупчик, it-girl: Капков крутой мужик. Обязательно прочитайте, если еще не.

Сергей Капков, глава департамента культуры: За день до выборов мы в парке Горького открыли каток, на который помещается 4 500 человек. Мы купили 5 000 пар коньков, чтобы люди могли кататься. Каждый день посетители воруют у нас по 120–150 пар. Мы не брали залог за коньки: мы считали, что это парк для посетителей, и что так относиться к людям пошло — к любым людям. Я люблю посетителей парка. Там нет никакой гопоты. Там самые разные люди. И вот они кладут коньки в рюкзак и говорят: «Я никогда не буду голосовать за партию жуликов и воров».

Газета.ру, не газета: На Триумфальной оппозиция пытается начать митинг, «Наши» бьют в барабаны. Оппозиционеры скандируют лозунги «Россия без Путина» и «Единая Россия» — партия жуликов и воров«. Их пытаются заглушить «Наши» и активисты «Молодой гвардии», которые бьют в барабаны и кричат: «Россия, Россия».

Юрий Лужков, тогда уже не мэр: Люди выходят на улицы, хотят сказать о неудовлетворенности. Надо уважать, разбираться, а не подавлять этих людей.

Божена Рынска, в шубе: Ребята, я Божена! снимайте, снимайте!

Вера Кичанова, либертарианец: Отбили у нашистов флаг с портретом Медведева и подожгли. Полицаи разъярились и задержали несовершеннолетнюю.

Сергей Лазарев, поппевец: Блин, стыдоба конечно! жесть! опять мы дикари в глазах Запада!(

Света, из Иваново:

Кристина Левиева, москвичка: Из позитивненького: За Боженой Рынска на участок пришли Венедиктов, Малахов, Тина Канделаки и Ксюша Собчак. Бедные менты)

Forbes, журнал: По итогам вчерашней акции протеста на Триумфальной площади в центре Москвы были задержаны 569 человек. Уточненные данные в среду, 7 декабря, приводит «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Еще вечером в понедельник полиция заявляла лишь о 300 задержанных.

Навальный: Это Юля. Алексей передает привет и большое спасибо всем, кто поддерживает его и остальных задержанных. У него все хорошо. Жалоб нет, люди в камере подобрались добрые и хорошие, можно сказать душевные.

Рустем Адагамов, блогер: Глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров (справа на снимке) объяснил появление многочисленных видеороликов о фальсификациях на выборах тем, что неизвестные организовали «фальшивые» избирательные участки, где снимали «кино», пишет Газета.ру.

ФОТО

Божена Рынска: Менты в участке рассказали не для протокола, что чеченский полк расквартировали на северо-востоке Москвы, выделив им 600 квартир.

Всеволод Емелин, поэт:

Нас русских 100 миллионов

Гитлер не сумел нас согнуть

Поэтому насрать на чеченских ОМОНОв

Защищающих Путина.

Никита Белых, тогда губернатор из либералов: В нашей стране, где хватает линий конфликтов и общественных разломов, достаточно спички, чтобы начался пожар и чтобы толпа поняла — «можно».

И это будет уже не остановить. Еще классики «психологии толпы» Ортега-и-Гассет и Лебон писали, что толпа по интеллекту всегда ниже, составляющих ее людей, что толпа внушаема, действует по воле эмоций и призывов лидеров, а не по голосу разума. Самое интересное, что мы все это уже проходили. Вспомним 1917-й год. Все помнят, что получилось из февральской «буржуазно-демократической» революции? А все начиналось тоже со вполне приличных лозунгов.

Максим Кац, бизнесмен: Большой респект Никите Белых.

Максим Кононенко, колумнист: Белые ленточки, перепости это число, арестуй меня тоже — вся эта цветная пошлятина не должна прийти в Россию. Но она все же пришла. Мой народ оказался таким же, как любой другой, однажды уже попавший под это безумие.

ЛЕНТОЧ

Маргарита Симоньян, медиаменеджер: Подписываюсь под этим постом Кононенко. Кому не безразлично, ретвитните. Не время молчать. Неравнодушные, кующие февраль 17-го, вы что, действительно не понимаете, что моргнуть не успеете, как вам на голову свалится октябрь? Вы реально не понимаете, что политический хаос в России — это СРАЗУ! сепаратизм в республиках, национализм по стране, отток инвестиций. Как следствие, экономический провал, а дальше — в лучшем случае повторение 90-х с их Чечней и беспределом, в худшем — гражданская война.

Дождь, телеканал: Власти Москвы решили перенести субботний митинг на Болотную площадь. Разрешенное количество участников — 10,000 человек.

Вера Кичанова: Никаких переносов, только площадь Революции! Люди, совершившие государственный переворот, не имеют права диктовать гражданам свои условия.

Эдуард Лимонов, триумфал: Позор предателям — соглашателям.

Ирина Воробьёва, журналист «Эхо Москвы»: Эй, горячие головы! На Площади Революции вы все не поместитесь! Зачем провоцировать давку?

ФОТо ДОКУМЕНТА

Сергей Пархоменко, оппозиционер: В моём присутствии, эти документы были составлены, и в моём присутствии эти документы были подписаны. Почему же можно не доверять этому документу? Ведь это их подписи там стоят, это они предлагают. Мне кажется, что здесь лишняя подозрительность совершенно неуместна. Я прошу всех, отдавать себе отчет в том, что на нас сейчас лежит эта ответственность, чтобы митинг произошел спокойно, чтобы митинг произошел в законных формах. Тем более что эти законные формы, предоставляют организаторам митинга, очень большие возможности.

Лев Пархоменко, Пархоменко-сын: Из всей этой истории с Болотной действительно больше всего меня напрягает замечание о том, что это остров с четырьмя мостами, которые легко перекрываются и т.д. и т.п. Но и планов брать в субботу Кремль нет. Этот митинг — это лишь первый шаг в длинном процессе.

Эдуард Лимонов: Получили звонок от Анастасии Удальцовой. Две женщины выдержали, отказались переносить митинг на Болотную. Молодцы !

Все будет как хочет народ, вы.

В субботу выходим на площадь Революции.

Олег Кашин, сотрудник ИД «Коммерсантъ»: Вполне допускаю, что Немцов и Рыжков кормятся у Суркова. Но это не их митинг. Площадь Революции — это там, где будут десятки тысяч граждан. И сейчас получается, что это Болотная площадь.

Вера Кичанова: Митинговать придется на Болотной, чтобы акция получилась массовой. Но Немцова и Рыжкова к микрофону не подпускать. Или освистывать. Я понимаю граждан, возмущающихся: «Да как за вами пойти, если у вас такие лидеры!» А они не наши лидеры, и это нужно им заявить.

Станислав Яковлев, политолог: Если врага наказать уже очевидно не удается — накажите хотя бы предателей. Будущим предателям в назидание. Иначе до врага вы не доберетесь никогда.

Эдуард Лимонов: И еще один аспект проблемы. После сговора с властью Немцов сделал тех, кто придет на площадь Революции людьми нарушающими закон, и обрушил на их головы репрессии полиции.

Ну и типчик ! Однако есть и небольшой позитивный аспект в этом сговоре. Отныне Борис Немцов — политический мертвец.

Борис Немцов, оппозиционер: Дорогие друзья! Для меня жизнь и безопасность людей дороже твиттера и фейсбука. На этот митинг собираются прийти не только пассионарные оппозиционеры, но и огромное количество москвичей, которые вообще никогда на митинги не ходили. Подставлять их под дубинки ОМОНа — это подлость, провокация и преступление. Я этого делать никогда не буду.

Перзидент Роисси, блогеры: Мятежный дух подстрекает меня пойти и получить пиздюлей на площади Революции, но мозги настоятельно рекомендуют идти на Болотную. Если нас опять наебут, то без разрешения мы всегда успеем выйти хоть на площадь Революции, хоть на Манежную или Старую — передать привет Славе КПСС. Митинг на Болотной — это демонстрация того, что мы готовы цивилизовано обсуждать проблемы. Мы хотим правды, а не крови. Я прошу Евгению Чирикову, Захара Прилепина и всех, кто собирается митинговать на площади Революции — прийти на Болотную.

Олег Козырев, медиа-эксперт: Раскола нет. Чирикова идет на Площадь Революции, чтобы довести мирно до Болотной и убедиться что никого не задержат. Кремлю и провокаторам не удалось и не удастся расколоть граждан.

Олег Кашин: О, Ольга Романова ударила омаром какую-то видную нашистку; интересно, кого?

Никита Белых: Власть можно критиковать, можно обличать — но нельзя называть уродами, козлами, скотами и так далее. Нельзя априори считать жуликами и ворами, всех кто во власти и ЕР. Так же как нельзя говорить, что все бабы дуры, а все мужики сволочи. Нельзя затыкать уши и слышать только себя. Посмотрите, как закидали в интернете тухлыми помидорами Тину Канделаки только за то, что она публично и, на ее взгляд, аргументировано объяснила, почему голосовала за ЕР.

Нетерпимость к оппонентам — это что признак либерализма и свободы? Простите, но не бывает свободы слова только для друзей, «для своих» — она для всех в рамках закона. И за это я, например, всегда уважал и уважаю Алексея Венедиктова и «Эхо Москвы» — они всегда дают слово всем вне зависимости от политических предпочтений.

Тоня Самсонова, журналист «Эхо Москвы»: Никому из нас не нужна революция.

Эхо Москвы, радио Венедиктова: Сегодня утром члены Совета встречались с начальником московской полиции Владимиром Колокольцевым. Лозунги, которые были заявлены для митинга, не корректировали и даже не обсуждали, рассказал главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. По его словам, обсуждался также вопрос, что делать с людьми, которые не слышали о переносе митинга на Болотную площадь. Мэрии предложено предоставить автобусы — шаттлы для транспортировки участников акции с площади Революции. Тот вопрос будет обсуждаться в городской администрации. Кроме того, Общественный совет попросил председателя Мосгорсуда организовать в выходные дежурство мировых судей в Замоскворецком и Тверском районах, чтобы задержанные не сидели в отделениях полиции до понедельника.

Полина Королёва, идеалистка: Не ведитесь на провокации. Прежде чем кричать что-либо вместе с теми, кто стоит рядом, подумайте, разделяете ли вы эти взгляды. Если это призыв к насилию — молчите или кричите «ФУ». Мы же не стадо. Если даже вы услышите человека, который ЗА единую россию — вы можете посмеяться, можете поговорить с ним, переубеждать его, но не применяйте НИКАКОЙ силы. Ребята, наша сила уже в том, что нас много и мы за правду. Мы не хотим и не будем кого-то бить. Успокаивайте всех, кто агрессивен. УЛЫБАЙТЕСЬ ЛЮДЯМ. Ведите себя в рамках закона. Если кто-то, даже со сцены, призовет рушить стены Кремля — кричите ФУ, не соглашайтесь. НЕ ИДИТЕ МАРШЕМ ПО ГОРОДУ. Я объясню, почему: идущую толпу разобьют на группы и затаскают в автозаки. Нас выставят отморозками и революционерами. Это НЕ ТАК, мы все знаем.

Олег Козырев, медиаэксперт: Возьмите носовой платок. Если распылят газ, то можно его смочить и использовать вместо респиратора.

Ашот Габрелянов, сын Арама: Хочу Новый Год, бой курантов, шампанского и близких рядом, а не ПИЗДЕЦХАОСВЕРГУТЬВЛАСТЬ! Раньше в это время в выходные я ходил за подарками. А сейчас уже нет ни сил, ни желания. Митингуйте и убивайте дух Нового Года. Удачи.

Максим Кононенко: Я ни на один митинг в жизни своей не ходил. Митинги для баранов и неудачников. остальные устраивают свою жизнь сами.

Олег Кашин: САМ ТЫ СКОТ, А ТАКЖЕ ЛУЗЕР.

Олег Тиньков, кибербанкир: Мне правда интересно, а Соловьеву, Рыкову, Минаеву и прочим НЕ СТЫДНО сегодня? если нет, то через 3-4 года им не позавидуешь.

Ксения Собчак, светская телеведущая: Олег, я тебе скажу больше, мне доподлинно известно, что «правдорубы» Шевченко, Канделаки и Соловьев вчера были в администрации (прим. — президента). И получили четкие инструкции. что делать. Независимые сми.. И еще корчат независимых из себя. Смешно.

Алексей Алексеевич Венедиктов: Соловьева не было, но были Доренко, Кургинян, Минаев, Рыков, Шевченко.

Ксения Собчак: Тина, ответь пож ста на конкретный вопрос. Ты была вчера в 14 00 в администрации (прим. — президента) на совещании. Да или нет?

Алексей Алексеевич Венедиктов: Насколька я знаю, да. И Марго Симонян.

Маргарита Симоньян: Мне, как человеку, который знает настроения в обществе, не может не быть очевидно, что в результате резкого смещения власти, подобного тому, что было в Украине, Грузии и так далее, у нас к власти очень быстро придут нацисты.

Сергей Доренко, бывший телекиллер: «Какая же ты все-таки тварь, Доренко», — пишет Юрий. «Ты не трус, ты эфирная проститутка», — пишет «58»-й. «Сергей, если будет революция, мы вас спрячем», — Тая. Наоборот, я ее возглавлю. «Ты пустобрех, тебя гонят ото всюду», — пишет «65»-й. Я неудачник, я лузер, я сбитый летчик. «Как вы можете говорить с Лукашенко после того, как вы его?» Чего я с ним сделал? «У вас дрожащий голос. Не стыдно вам?» — пишет «48»-й. Нет. А позвоните. «Вы же еврей», — пишет «64»-й. Нет, еще пока нет. Я надеюсь стать евреем. Мне кажется, это с каждым происходит с возрастом. Если только он не становится монголом. «Подстилка Березовского», — «96»-й. Да, но странно. Почему же тогда я не иду на митинг? «Немцов присосался к Навальному». А я присосусь к ним обоим. «Вы сурковская пропаганда», — пишет «403»-й. «Я не иду, мне надо в „Ашан“ и в кино с девушкой», — пишет «86»-й. «Ты бздун, Сережа», — пишет «64»-й. В каком смысле? Не бздун никакой. Я помню, как мне порвали пиджак два раза демократы. Против толпы идти страшно.

Константин Рыков, кремлёвский: Если у Вас есть друзья, которые завтра идут на шествие от площади Революции на Болотную. Отговорите их! Закончится кровь! Потом не исправить.

Илья Азар, модный журналист: Сегодня по-настоящему пьём как в последний раз? #завтранасрасстреляют

Сергей Минаев, который не певец: Вся мразотная суть нашего времени состоит в том, что после того как начнется реальное мясо ( а в том, что в субботу мы без него не обойдемся у меня сомнений нет) и народ снесет в тупой бунт, а ОМОН в тупое забивание людей в асфальт, ничего не изменится. Пересмотрят десяток участков, слегка перераспределят места в Думе, а может даже самые непримиримые революционеры получат места в министерствах, партейку официальную или посты, за правами человека приглядывать. Я не знаю как, но они обязательно договорятся между собой. И через месяц опять адское противостояние и рубка в ток шоу на федеральных каналах и в фейсбуке, а потом единогласное голосование в Госдуме.

А кто то из вас останется лежать на площади, как те трое, в 1991. За чужие карьеры с пивом, блекджеком и шлюхами. Крови же никто не хотел. Белую ленточку вам обязательно повяжут на крест.

Константин Рыков: Завтра в Москве может пролиться кровь! Кто будет виноват? Лично ты готов взять на себя ответственность? #СЛАВАРОССИИ

Сергей Минаев: Около 10 тыщ прочитали мой текст про митинги. 60 тыщ сегодня смотрели «Минаев_live». Предположу, что 10% вняли.Мы оставили дома 7 000 человек.

Эдуард, навальнист:

ДУРОВ

Роман Доброхотов, активист-журналист: Предлагаю журналистов с НТВ (тех кто приедет снимать) выгонять завтра нахуй с митинга. равно как журналистов первого и второго каналов.

Взгляд, кремлёвский: ЦИК огласил окончательные итоги выборов. Ротация депутатов при этом окажется, скорее всего, весьма существенной. Например, гимнастку Светлану Хоркину сменит боксер Николай Валуев, балерину Светлану Захарову — оперная певица Мария Максакова-Игенбергс. Депутатами становятся также актеры Владимир Машков и Мария Кожевникова.

Ашот Габрелянов: Журналист Олег Кашин подтвердил, что обзванивал звезд шоубиза и агитировал идти на митинг.

Сергей Лазарев: Сейчас люди пойдут на митинг,а по сути многие подвергнутся стадному чувству! тк не знают ЗА ЧТО, За Кого? ЗАЧЕм?

Ксения Собчак: Я не могу заснуть. Вообще. Чувство что завтра, точнее сегодня, решается судьба моей страны..

Сергей Лазарев: Читаю я ваши комменты и понимаю, что многие реально стебутся над ситуацией и на митинг пойдут поприколу! БРЕД! а некоторые прям хотят КПРФ!

Ксения Собчак: Доброе утро. Долго думала и приняла решение идти. Я против несистемной оппозиции, я против революции, но я за честные выборы и против обмана.

Сергей Лазарев: Думаю будут провокации во время митинга со стороны противников не только Власти, но и противников самого нашего народа!

Ксения Собчак: Как же круто! Пришла на йогу — вся группа идет на митинг!:)

Сергей Лазарев: Если у Ксении Собчак будет партия, я буду голосовать за нее!!!!!!!!

Всеволод Емелин:

Повяжу я белую ленточку,

Попрошу прощенья у тещи,

Попрощаюсь с малыми деточками

И пойду на Болотную площадь.

До чего ж вы довели страну, ворюги?

До чего ж вы довели народ, сволочи?

Если я на шестом десятке, в субботу, с похмелюги

Тащусь слушать коллективного Шендеровича?

Максим Кононенко: В составе колонны — оппозиционеры Борис Немцов, Евгения Чирикова и Наталья Удальцова (прим. — в миру Анастасия), а также Геннадий Гудков и Тина Канделаки.

Олег Кашин: Маргарита Симоньян здесь.

Андрей Кустов, обыватель: Андрей Колесников, Ъ журналист из Путинского пула тоже на митинге. РЕСПЕКТ!!!

Блогер «Собака», прокремлёвский: Еще приятно удивила Маша Гайдар, которая прилетела из Штатов специально на этот митинг.

Дождь, телеканал: Светлана Бондарчук, в отличие от своего мужа — члена партии «Единая Россия», среди участников митинга на Болотной площади.

Ксения Собчак: Я на болотной.

Эдуард Лимонов: Я пришел на площадь Революции как простой, протестующий против грязных выборов гражданин, но не обнаружив там заявителей митинга, я взял мегафон и провел заявленный не мною митинг. Я отстоял честь оппозиции, как мог. В первый раз за три что-ли года, полиция не вмешивалась.

СКРИн ВЕНИК

Света Куликова, блогер: Правые вооружившись флагами идут Болотную с Площади Революции скандируя, что Путин вор и Чурова на нары.

Мария Баронова, сочувствующая: На Евгению Альбац активно погудели. Гы

Владимир Милов, политик: Думаю, процентов 80 участников митинга вообще не слышат никаких выступлений. Слышно звук только ближе к сцене. No comments.

Андрей Колесников, путинский пул: В резолюции митинга были следующие требования: немедленное освобождение всех политзаключенных (это не займет много времени, их, к счастью, всего несколько человек); отмена итогов сфальсифицированных выборов; отставка главы ЦИК Владимира Чурова (это, по идее, займет еще меньше времени, потому что он вообще один); регистрация всех оппозиционных партий и проведение новых выборов.

— Мы,— сказал Илья Пономарев,— поколение «Фейсбука», «В контакте», «Мейл.ру»… («Одноклассники», видимо, уже не считаются, а «Твиттер» еще не считается.— А. К.) Мы даем власти две недели на выполнение этих требований!

Леонид Парфёнов, тогда ещё лицо из телевизора:

Олег Кашин: Я нахожусь здесь как частное лицо. Друзья, не прикрывайтесь пресс-картами — это стыдно, это позорно. У меня эксклюзив. Наш друг Алексей Навальный передал письмо, которое я сейчас прочитаю. Пишет Алексей Навальный…

Навальный: Бороться за свои права это легко и приятно. И это совсем нестрашно. Не верьте глупостям о неизбежных беспорядках, драках с милицией и горящих автомобилях.

Единственное, но самое мощное оружие, нужное нам есть у каждого -это чувство собственного достоинства. Просто надо понять понять, что это чувство нельзя одевать и снимать как бархатный пиджачок. Мы сыты по горло. Настало время сбросить оцепенение.

Мы не скоты и не рабы. У нас есть голос и у нас есть силы отстаивать его.

Олег Кашин: Многие либералы почему-то считают возможным упрекать Навального, что он ходит на Русские марши. Здесь, в этой мнодесятитысочной толпе есть масса людей, которые ходили на Русские марши, которые считают себя националистами. Я хочу поприветствовать их от своего имени, Алексея Навального и всех участников митинга.

Георгий Федоров, член ОП: На Болотной освистаны: Немцов, фашисты, революционеры. Гражданское общество рулит, провокаторы сосут.

Илья Варламов, свежий оппозиционер: Дымовуху зажгли нацики. Начались провокации.

Ашот Габрелянов: На Болотной площади подрались несколько человек (ВИДЕО)

Соловьёв, лицо из телевизора: Большое спасибо участникам митинга, освиставшим националистов и пресекавшим попытки противоправных действий. Молодцы. Самое удивительное, что проигравшим в этой ситуации с митингом оказался Медведев, а в плюсе Путин. Думаю опубликовать список граждан и организаций предавших Медведева. Очень поучительно. В России любят только кнут. Либералов предают.

Олег Кашин: Съебитесь уже отсюда.

Максим Шевченко, друг мусульман: Моя жена была на Тахрире всё время его борьбы, была в Афинах с миллионом людей, была и сегодня… Она говорит, что это гламурное шоу власти.

Metro, газета: Медведев принял решение приехать на Болотную и выступить перед собравшимися. Сообщение об этом появилось сегодня в твиттере Kremlin.ru.

Источник: Федеральные каналы показали первым сюжетом митинг в Москве после указа Медведева.

Ольга Крыштановская, элитолог: Настоящие лидеры оппозиции — Навальный и Венедиктов.

ФОТо с Тиной

Новая газета, газета: Самые популярные лозунги — Чурова в отставку, Россия без Путина, за честные выборы, свободу политзаключенным.

Фёдор Бондарчук, член «ЕР»: Что вы заладили «Чуров, Чуров»! Ну вам поменяют Чурова, и дальше что?!

ТАСС, госагентство: Член «Справедливой России» Геннадий Гудков заявил на митинге оппозиции «За честные выборы» на Болотной площади, что сдаст депутатский мандат. «Мы сдадим все мандаты», — сказал он. Между тем, московская полиция предупредила, что из-за большого числа митингующих возможно обрушение Лужкова моста.

Большой город, журнал либералов: Пархоменко говорит: «Этот митинг должен быть первым». Толпа скандирует «Мы придем ещё».

Тоня Самсонова: Маша Дрокова пишет «молодцы».

Роман Доброхотов, активист-журналист: А что правда «Эхо» говорит про 30 тыщ? Они офигели? Было около ста тысяч, без преувеличения.

Ксения Собчак: Было примерно тысяч 30-40. Но не 100 — это тоже преувеличение.

Сергей Смирнов, журналист-левак: Точная цифра участников митинга — 155 700 человек, сообщает Рыжков. О, боже.

Максим Кононенко: Пью водку. рассказываю родителям про революцию. они охуевают — ничего не знали об этом. С нами Россия!

Тигран Кеосаян, юморист: Я рад, что митинг закончился мирно. Ещё больше мне нравится, что митингую. сами крутили руки провокаторам и сдавали полиции. Вселяет оптимизм!

Эдуард Лимонов: Сегодня была совершена либо трагическая ошибка, а вероятнее всего, — преступление. Вожди буржуазных партий обманом сманили тысячи возмущенных граждан, намеревавшихся по своей собственной воле (а не по призыву каких-либо партий) придти протестовать против грязных выборов в Госдуму в самое сердце Москвы, — на площадь Революции. Сманили их прочь из центра города, где лишь сотни метров отделяли бы протестующих от жизненноважных центров государства, и от здания Государственной Думы, и от здания Центральной избирательной комиссии, и от Кремля. Сманили на изолированную рекой площадку на Болотной площади. Неискушенные в политике люди ушли за Крысоловами.

Вера Кичанова: Работу над ошибками надо будет сделать, но пока это лучший митинг, что я видела. Люди занимали весь полуостров, мосты и набережную напротив! Мы стояли в компании ымперцев, и было жутковато. Зато от сцены недалеко. В конце я стояла на мосту, смотрела на тысячи людей и радовалась.

Тина Канделаки: В прекрасном настроении еду на работу. В стране выросло «путинское поколение». Красивое, модное. Поколение собственников,которым не всё равно.

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